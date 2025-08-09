Favoriten, Außenseiter und frühe Schlüsselduelle

Am Wochenende steht der zweite Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 an – mit einer Mischung aus brisanten Duellen, klar verteilten Rollen und ersten richtungsweisenden Partien. Während sich manche Teams noch in der Findungsphase befinden, geht es für andere schon darum, nicht früh in den Tabellenkeller zu rutschen.
Heimauftakt für den Spitzenreiter
Mit einem 5:3 in Holzhausen und der ersten Tabellenführung im Rücken empfängt der Tuspo Grebenstein am Samstag (15 Uhr) den SV Kaufungen. Trainer Marc Sittig fordert von seiner Mannschaft eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive, zumal Leistungsträger wie Steffen Fried und Thore Janssen fehlen. Kaufungen reist nach dem 1:2 gegen Reinhardshagen mit gefährlicher Offensivreihe an, angeführt von Tobias Boll und Neuzugang Tim Henning.
Direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt?
Eine Woche verspätet startet der SV Espenau in die Saison und empfängt am Sonntag (15 Uhr) Aufsteiger VfL Wanfried. Nach großem personellem Umbruch setzt Trainer Patrick Dürrbaum auf Neuzugänge wie Torjäger Stephan Yarish. Wanfried begann mit einem 2:1-Erfolg gegen Hertingshausen und will diesmal länger in der Liga bleiben. In der Saison 2023/24 hatte Espenau beide Duelle klar für sich entschieden.
Reaktion nach Fehlstart gefragt
Der TSV Hertingshausen steht nach der 1:2-Niederlage in Wanfried vor einem Härtetest gegen den FSC Lohfelden (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste starteten mit einem 1:0 gegen Bosporus Kassel und reisen mit Selbstvertrauen an. Hertingshausen will mit Kapitän Pascal Theis die ersten Punkte einfahren.
Neuling erneut vor schwerer Aufgabe
Nach der knappen 3:5-Heimniederlage gegen Grebenstein muss Aufsteiger Holzhausen am Sonntag (15 Uhr) beim Vorsaisonvierten Rengershausen antreten. Trainer Marcel Eichler sieht seine Elf klar in der Außenseiterrolle, will aber erneut mutig auftreten. Rengershausen, das zum Auftakt 2:0 in Wilhelmshöhe gewann, hat sich mit namhaften Zugängen wie Torhüter Moritz Schunke und Stürmer Pascal Itter verstärkt.
Frühes Treffen zweier Abstiegskandidaten?
Rothwesten und Wilhelmshöhe, beide in der Vorsaison nur knapp dem Abstieg entgangen, stehen sich am Sonntag (15.30 Uhr) im Bergstadion gegenüber. Beide Teams verloren ihre Auftaktspiele, präsentierten sich aber phasenweise stabil. TSV-Trainer Ulli Siewert setzt auf leidenschaftlichen Einsatz, bei der TSG kehren wichtige Spieler wie Sebastian Trabner zurück.
Aufsteiger gegen etablierten Namen
Im Nordstadtstadion empfängt Bosporus Kassel am Sonntag (15.30 Uhr) die SG Hombressen/Udenhausen. Der Aufsteiger will nach der knappen 0:1-Niederlage in Lohfelden erstmals punkten. Die SGHU, die zum Auftakt Wolfsanger besiegte, setzt auf eine stabile Defensive und den positiven Schwung aus dem Saisonstart.
Derby mit Brisanz
Zum ersten Pflichtspielderby seit neun Jahren erwartet Wolfsanger am Sonntag (15.30 Uhr) Verbandsliga-Absteiger Sandershausen. Der TSV unterlag unglücklich in Hombressen und steht unter Druck. Sandershausen hingegen begann mit einem 2:1 gegen Rothwesten und will den positiven Lauf fortsetzen.