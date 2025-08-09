Favoriten, Außenseiter und frühe Schlüsselduelle

Eine Woche verspätet startet der SV Espenau in die Saison und empfängt am Sonntag (15 Uhr) Aufsteiger VfL Wanfried. Nach großem personellem Umbruch setzt Trainer Patrick Dürrbaum auf Neuzugänge wie Torjäger Stephan Yarish. Wanfried begann mit einem 2:1-Erfolg gegen Hertingshausen und will diesmal länger in der Liga bleiben. In der Saison 2023/24 hatte Espenau beide Duelle klar für sich entschieden.

Der TSV Hertingshausen steht nach der 1:2-Niederlage in Wanfried vor einem Härtetest gegen den FSC Lohfelden (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste starteten mit einem 1:0 gegen Bosporus Kassel und reisen mit Selbstvertrauen an. Hertingshausen will mit Kapitän Pascal Theis die ersten Punkte einfahren.

Neuling erneut vor schwerer Aufgabe

Nach der knappen 3:5-Heimniederlage gegen Grebenstein muss Aufsteiger Holzhausen am Sonntag (15 Uhr) beim Vorsaisonvierten Rengershausen antreten. Trainer Marcel Eichler sieht seine Elf klar in der Außenseiterrolle, will aber erneut mutig auftreten. Rengershausen, das zum Auftakt 2:0 in Wilhelmshöhe gewann, hat sich mit namhaften Zugängen wie Torhüter Moritz Schunke und Stürmer Pascal Itter verstärkt. Frühes Treffen zweier Abstiegskandidaten?

Morgen, 15:30 Uhr TSV Rothwesten Rothwesten TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe 15:30 PUSH