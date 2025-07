Favoriten, Abstiegskandidaten: Der Regionalliga-Ausblick mit Uwe Wolf

"Der FC Bayern II , die Würzburger Kickers , die SpVgg Unterhaching und auch der SV Wacker Burghausen - das sind meine vier Titelfavoriten. Der Nachwuchs der Bayern muss den Anspruch haben, in die 3. Liga aufzusteigen, auch wenn ich der Meinung bin, dass zweite Mannschaften in den Regionalligen oder der 3. Liga nichts zu suchen haben. Da bin ich ganz bei Jürgen Klopp, der eine eigene Liga für Profireserven fordert. Die Würzburger Kickers haben sich gut verstärkt und werden sicher erneut einen Angriff unternehmen. Trotz des großen Umbruchs habe ich auch die Hachinger auf dem Schirm. Und auch den SV Wacker, der sich unter einem Profitrainer Lars Bender eine neue Mannschaft zusammengestellt hat. Da wurde anscheinend der Geldbeutel geöffnet. Richtig so, Burghausen gehört mit der Infrastruktur in die 3. Liga. Ich frage mich nur mit Blick auf den Plan, bis 2030 in den Profifußball zurückzukehren: Warum denn erst in fünf Jahren?

... mögliche Abtiegskandidaten:

"Im Abstiegskampf sehe ich in erster Linie die Teams, die auf klassische Amateurstrukturen setzen. Bei allem Respekt, und ich ziehe meinen Hut davor, was bei der SpVgg Hankofen-Hailing, dem VfB Eichstätt, der SpVgg Ansbach dem FC Memmingen oder beim TSV Aubstadt ehrenamtlich geleistet wird, aber diese Teams werden es wieder schwer haben, die Klasse zu halten.





... die Teams mit Überraschungspotential:

"Der FV Illertissen hat zwar einen großen Umbruch zu meistern, aber ich sehe den FVI durchaus wieder in der Lage, vorne mitzumischen. Die haben in den vergangenen Jahren stets tolle Arbeit geleistet und es immer wieder geschafft, ein Regionalliga-Topteam auf die Beine zu stellen. Schade nur, dass in der Stadt, im Umfeld oder auch im Stadion nie so richtig Fußballstimmung aufkommt.



Wem ich auch eine Überraschung zutraue, ist der DJK Vilzing, wo nun Thorsten Kirschbaum den Cheftrainerposten übernommen hat. Er war 2005 in der U19 der TSG Hoffenheim mein Keeper, und es war damals schon auffällig, wie er sich mit dem Thema Coaching auseinandergesetzt hat. In meinen Augen ist er ein ganz großes Trainertalent. Ich bin mir sicher, die Vilzinger haben da einen guten Fang gemacht.



Eine so große Überraschung wie in der Vorsaison traue ich dem TSV Buchbach zwar nicht zu, als sie sogar Vizemeister wurden. Aber ich glaube schon, dass der TSV stark genug ist, um am Ende wieder in der oberen Tabellenhälfte über die Ziellinie zu gehen."