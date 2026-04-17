Favorit unter Druck: "Wird eine sehr schwere Aufgabe"

Wipshausen hingegen steckt als Aufsteiger im unteren Tabellendrittel fest und benötigt Punkte, um sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen.

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 trifft der Tabellenzweite TSV Wendezelle (45 Punkte) auf den TSV Wipshausen (Platz 12, 21 Punkte). Die Ausgangslage ist eindeutig: Wendezelle zählt zu den konstantesten Teams der Liga und verfolgt weiterhin das Ziel, den Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV (52 Punkte) zu verkürzen.

Trainer Marius Plote formuliert die Zielsetzung entsprechend klar: „Ja, wir wollen die nächsten drei Punkte holen. Das ist die Marschroute, das ist die Ausgangslage gegen Wipshausen.“ Gleichzeitig warnt er vor dem Gegner: „Wir wissen, dass es ein unbequemer Gegner ist, dass mit dem Peiner Derby wieder eine große Herausforderung auf uns zukommen wird. Eine Mannschaft, die physisch stark ist, die als Kollektiv kommt, die alles reinballert.“

Die Mannschaft aus Wendezelle präsentierte sich zuletzt in starker Verfassung. Der 2:0-Auswärtssieg beim Tabellendritten BSC Acosta II am vergangenen Spieltag unterstrich die Ambitionen im Aufstiegsrennen. Mit 62:20 Toren stellt Wendezelle eine der besten Defensiven der Liga und überzeugt gleichzeitig durch offensive Durchschlagskraft.

Bereits im Hinspiel setzte sich Wendezelle souverän mit 3:0 beim TSV Wipshausen durch. Kamp (23., 87.) und Laschkowski (85.) sorgten damals für klare Verhältnisse.

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr TSV Wendezelle Wendezelle TSV Wipshausen Wipshausen 14:00 PUSH

Der TSV Wipshausen musste zuletzt einen Dämpfer hinnehmen. Die 1:3-Niederlage gegen den FC Heeseberg offenbarte erneut defensive Probleme, die sich auch in der Tordifferenz von 33:50 widerspiegeln.

Dennoch reist die Mannschaft nicht ohne Selbstvertrauen an. Trainer Andreas Laurer ordnet die Rollen vor der Partie klar ein: „Unser Spiel gegen Wendezelle wird natürlich eine sehr schwere Aufgabe, allerdings liegt der Druck beim TSV Wendezelle und nicht bei uns.“

Außenseiterrolle als Chance

Laurer verweist zugleich auf die Stärke des Gegners: „Unser Gegner hat aktuell einen Super Lauf und beste Möglichkeiten, in die Landesliga aufzusteigen.“ Trotz personeller Ausfälle will Wipshausen die Partie aktiv angehen: „Auch wenn bei uns aktuell einige Spieler verletzungsbedingt fehlen, werden wir eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bekommen.“

Auch Plote erwartet eine intensive Partie: „Ich glaube, uns erwartet eine Mannschaft, die auch bis zuletzt kämpfen wird, um diese Klasse zu halten. Von daher sind wir gewarnt, sind wir gewappnet, probieren trotzdem unser Spiel durchzudrücken und auf Sieg zu spielen.“

Während Wendezelle den Druck auf Tabellenführer Lehndorfer TSV aufrechterhalten will, geht es für Wipshausen um Stabilität und wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Die Favoritenrolle liegt eindeutig beim Gastgeber – doch die Ausgangslage verspricht eine Partie, in der beide Teams mit unterschiedlichen Zielsetzungen um jeden Punkt kämpfen werden.