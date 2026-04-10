Favorit unter Druck: Spitzenreiter vor kniffligen Aufgaben Weiler erwartet schweres Spiel gegen Dellbrück - Kellerteams unter Zugzwang. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Köln steht im Zeichen klarer Rollen – doch mehrere Duelle versprechen Widerstand gegen die Favoriten. Besonders der Tabellenführer ist gefordert.

Beide Teams wollen punkten Der Vorletzte FC Pesch II steht gegen den Neunten Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 massiv unter Druck. Die Gäste reisen mit Rückenwind nach dem jüngsten Heimsieg an, kämpfen jedoch weiterhin mit Formschwankungen. Trainer Manuel Sanchez betont: „Auch wenn die personelle Situation wegen den Osterferien bei uns sehr angespannt ist, so hoffe ich, dass wir die Leistung aus dem letzten Spiel wiederholen können! Das Spiel gegen Pesch ist für uns ein super wichtiges Spiel. Die Punkte sind für beide Teams extrem wichtig.“ Für beide Teams geht es um richtungsweisende Punkte. Pesch benötigt im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis.

So., 12.04.2026, 13:15 Uhr FC Pesch Pesch II Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana 13:15 PUSH

Topspiel in Blau-Weiß: Spitzenreiter zu Gast

Der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II empfängt Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948. Blau-Weiß-Coach Daniel Hubert ordnet die Kräfteverhältnisse klar ein: „Wir freuen uns sehr auf das Match gegen den Tabellenführer Weiler. Weiler steht absolut zurecht an der Spitze, sie spielen bisher eine beeindruckende Saison. Sie verfügen mit meinem Trainerkollegen Sven über einen sehr guten Trainer, der die Jungs sicherlich top gegen uns einstellen wird.“ Er ergänzt: „Die Favoritenrolle sehe ich aufgrund der Konstellation klar bei Weiler. Für uns ist es eher ein Vorteil, die Außenseiterrolle einzunehmen und ohne Druck das Spiel anzunehmen.“ Volkhoven-Trainer Sven Karis erwartet ein anspruchsvolles Duell: „Wir treffen auf einen Gegner, der deutlich besser ist, als es die Tabelle vermuten lässt. Uns erwartet ein Duell auf Augenhöhe, das in vielen Phasen taktisch geprägt sein wird.“ Das Spitzenteam ist gewarnt – Blau-Weiß will die Heimstärke nutzen.