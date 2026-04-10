 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Favorit unter Druck: Spitzenreiter vor kniffligen Aufgaben

Weiler erwartet schweres Spiel gegen Dellbrück - Kellerteams unter Zugzwang.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga A Köln
West Köln
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Pesch II
Dellbrück

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Köln steht im Zeichen klarer Rollen – doch mehrere Duelle versprechen Widerstand gegen die Favoriten. Besonders der Tabellenführer ist gefordert.

Beide Teams wollen punkten

Der Vorletzte FC Pesch II steht gegen den Neunten Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 massiv unter Druck. Die Gäste reisen mit Rückenwind nach dem jüngsten Heimsieg an, kämpfen jedoch weiterhin mit Formschwankungen. Trainer Manuel Sanchez betont: „Auch wenn die personelle Situation wegen den Osterferien bei uns sehr angespannt ist, so hoffe ich, dass wir die Leistung aus dem letzten Spiel wiederholen können! Das Spiel gegen Pesch ist für uns ein super wichtiges Spiel. Die Punkte sind für beide Teams extrem wichtig.“ Für beide Teams geht es um richtungsweisende Punkte. Pesch benötigt im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis.

So., 12.04.2026, 13:15 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
13:15

Topspiel in Blau-Weiß: Spitzenreiter zu Gast

Der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II empfängt Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948. Blau-Weiß-Coach Daniel Hubert ordnet die Kräfteverhältnisse klar ein: „Wir freuen uns sehr auf das Match gegen den Tabellenführer Weiler. Weiler steht absolut zurecht an der Spitze, sie spielen bisher eine beeindruckende Saison. Sie verfügen mit meinem Trainerkollegen Sven über einen sehr guten Trainer, der die Jungs sicherlich top gegen uns einstellen wird.“

Er ergänzt: „Die Favoritenrolle sehe ich aufgrund der Konstellation klar bei Weiler. Für uns ist es eher ein Vorteil, die Außenseiterrolle einzunehmen und ohne Druck das Spiel anzunehmen.“

Volkhoven-Trainer Sven Karis erwartet ein anspruchsvolles Duell: „Wir treffen auf einen Gegner, der deutlich besser ist, als es die Tabelle vermuten lässt. Uns erwartet ein Duell auf Augenhöhe, das in vielen Phasen taktisch geprägt sein wird.“

Das Spitzenteam ist gewarnt – Blau-Weiß will die Heimstärke nutzen.

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
15:15

Köln-Poll erwartet schweres Spiel gegen Dellbrück

Der Fünfte VfL Rheingold Köln-Poll 1912 trifft auf den Zehnten SV Adler Dellbrück. Poll will nach der jüngsten Niederlage eine Reaktion zeigen und den Anschluss nach oben halten. Trainer Ali Bilim beschreibt die Ausgangslage deutlich: „Uns erwartet ein schweres Spiel gegen Dellbrück, ein Gegner, gegen den wir uns zuletzt immer wieder schwergetan haben. Aus dem Hinspiel haben wir noch etwas gutzumachen, und uns ist bewusst, dass es eine harte Aufgabe wird.“

Er ergänzt: „Die letzten Wochen haben uns vor einige Herausforderungen gestellt. Wir hatten immer wieder wichtige Ausfälle, die wir nicht kompensieren konnten, und teilweise hat uns dadurch die nötige Durchschlagskraft gefehlt. Dazu kam, dass das Spielglück nicht auf unserer Seite war, und einfache Fehler haben uns oft selbst bestraft.“

Mit Blick nach vorn formuliert er klar: „Wir wollen zurück in die Erfolgsspur, am besten direkt am Wochenende gegen Dellbrück.“

Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, ein offenes Spiel ist zu erwarten.

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
15:15live

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 12.04.2026, 13:15 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
13:15

So., 12.04.2026, 14:45 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
14:45

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
15:00

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
15:00live

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
15:15