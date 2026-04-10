Favorit unter Druck: Spitzenreiter vor kniffligen Aufgaben

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Köln steht im Zeichen klarer Rollen – doch mehrere Duelle versprechen Widerstand gegen die Favoriten. Besonders der Tabellenführer ist gefordert.
Beide Teams wollen punkten
Der Vorletzte FC Pesch II steht gegen den Neunten Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 massiv unter Druck. Die Gäste reisen mit Rückenwind nach dem jüngsten Heimsieg an, kämpfen jedoch weiterhin mit Formschwankungen. Trainer Manuel Sanchez betont: „Auch wenn die personelle Situation wegen den Osterferien bei uns sehr angespannt ist, so hoffe ich, dass wir die Leistung aus dem letzten Spiel wiederholen können! Das Spiel gegen Pesch ist für uns ein super wichtiges Spiel. Die Punkte sind für beide Teams extrem wichtig.“ Für beide Teams geht es um richtungsweisende Punkte. Pesch benötigt im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis.
Topspiel in Blau-Weiß: Spitzenreiter zu Gast
Der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II empfängt Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948. Blau-Weiß-Coach Daniel Hubert ordnet die Kräfteverhältnisse klar ein: „Wir freuen uns sehr auf das Match gegen den Tabellenführer Weiler. Weiler steht absolut zurecht an der Spitze, sie spielen bisher eine beeindruckende Saison. Sie verfügen mit meinem Trainerkollegen Sven über einen sehr guten Trainer, der die Jungs sicherlich top gegen uns einstellen wird.“
Er ergänzt: „Die Favoritenrolle sehe ich aufgrund der Konstellation klar bei Weiler. Für uns ist es eher ein Vorteil, die Außenseiterrolle einzunehmen und ohne Druck das Spiel anzunehmen.“
Volkhoven-Trainer Sven Karis erwartet ein anspruchsvolles Duell: „Wir treffen auf einen Gegner, der deutlich besser ist, als es die Tabelle vermuten lässt. Uns erwartet ein Duell auf Augenhöhe, das in vielen Phasen taktisch geprägt sein wird.“
Das Spitzenteam ist gewarnt – Blau-Weiß will die Heimstärke nutzen.
Köln-Poll erwartet schweres Spiel gegen Dellbrück
Der Fünfte VfL Rheingold Köln-Poll 1912 trifft auf den Zehnten SV Adler Dellbrück. Poll will nach der jüngsten Niederlage eine Reaktion zeigen und den Anschluss nach oben halten. Trainer Ali Bilim beschreibt die Ausgangslage deutlich: „Uns erwartet ein schweres Spiel gegen Dellbrück, ein Gegner, gegen den wir uns zuletzt immer wieder schwergetan haben. Aus dem Hinspiel haben wir noch etwas gutzumachen, und uns ist bewusst, dass es eine harte Aufgabe wird.“
Er ergänzt: „Die letzten Wochen haben uns vor einige Herausforderungen gestellt. Wir hatten immer wieder wichtige Ausfälle, die wir nicht kompensieren konnten, und teilweise hat uns dadurch die nötige Durchschlagskraft gefehlt. Dazu kam, dass das Spielglück nicht auf unserer Seite war, und einfache Fehler haben uns oft selbst bestraft.“
Mit Blick nach vorn formuliert er klar: „Wir wollen zurück in die Erfolgsspur, am besten direkt am Wochenende gegen Dellbrück.“
Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, ein offenes Spiel ist zu erwarten.
Weitere Spiele am Wochenende: