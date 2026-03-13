Favorit unter Druck: Rehren will in Goltern nachlegen

Rehren in Goltern gefordert – Foto: Wibke Pinkenburg

Am 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 gastiert der MTV Rehren beim TSV Goltern. Während die Gäste aus Schaumburg im oberen Tabellendrittel um den Anschluss an die Spitzengruppe kämpfen, steckt Goltern mitten im Abstiegskampf und benötigt dringend Punkte.

Auch in Goltern soll dieser positive Trend fortgesetzt werden. „Für uns ist das Ziel natürlich auch wieder drei Punkte zu holen. Wir wollen da oben dranbleiben“, betont Rehren-Trainer Mike Schönherr. „Wir fühlen uns da wohl unter den ersten fünf und wenn wir da dranbleiben wollen, dann müssen wir solche Spiele natürlich auch gewinnen.“

Der MTV Rehren reist mit Rückenwind an. Zum Auftakt der Rückrunde setzte sich die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr deutlich mit 5:0 gegen die Reserve des 1. FC Germania Egestorf-Langreder durch und bestätigte damit ihre starke Hinrunde. Mit 33 Punkten rangiert Rehren derzeit auf Platz fünf und bleibt in Schlagdistanz zur erweiterten Spitzengruppe.

Der TSV Goltern befindet sich dagegen in einer deutlich schwierigeren Situation. Mit 18 Punkten steht die Mannschaft auf Rang 13 und kämpft um den Klassenerhalt. Für Schönherr ist daher klar, dass seine Mannschaft eine kampfbetonte Partie erwartet. „Die werden kämpfen bis der Arzt kommt, so wie es Mannschaften machen, die unten im Keller stehen.“

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei Golterns Offensivspieler Christian Kolter. „Da geht sicherlich auch noch ein Blick auf den Torjäger Christian Kolter. Den muss man natürlich aus dem Spiel nehmen“, erklärte Schönherr.

Die Grundlage für einen Auswärtserfolg sieht der Trainer vor allem in der eigenen Einstellung. „Wichtig ist für uns, dass wir über Laufbereitschaft, aggressives Zweikampfverhalten und Wille ins Spiel kommen“, sagte er. Gelinge dies, könne seine Mannschaft ihre spielerischen Vorteile nutzen.

Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Goltern – ein Untergrund, mit dem Rehren inzwischen gut zurechtkommt. „Wir haben oft genug bewiesen, dass wir auf Kunstrasen sehr gut zurechtkommen“, so Schönherr.

Personell muss der MTV allerdings einige Ausfälle verkraften. „Maurice Bruns und Tom Evers werden auf jeden Fall ausfallen, bei Eduard Rosow gibt es noch ein Fragezeichen“, erklärte der Trainer. Dennoch sieht er seine Mannschaft gut gerüstet: „Wir haben einen guten, starken, ausgeglichenen Kader.“

Die Rollen sind damit klar verteilt: Während Goltern dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, will Rehren seine Position im oberen Tabellendrittel festigen und weiter Druck auf die Spitzengruppe ausüben.