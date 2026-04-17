Favorit unter Druck: Emsbüren reist nach Uelsen

– Foto: Florian Weiden

Wenn der Tabellenzweite aus Emsbüren beim SV Olympia Uelsen gastiert, sind die Rollen klar verteilt. Doch die Gastgeber wollen sich trotz personeller Rückschläge nicht kampflos ergeben.

Am Wochenende steht für den SV Olympia Uelsen eine schwierige Aufgabe an: Mit dem SV Concordia Emsbüren reist der Tabellenzweite der Frauen-Landesliga Weser-Ems an. Während die Gäste weiter im Rennen um die Spitzenplätze bleiben wollen, sieht sich Uelsen mit erheblichen personellen Problemen konfrontiert.

Trainer Mathias Hendriks beschreibt die aktuelle Lage deutlich: „Mit Emsbüren kommt am Wochenende der Tabellenzweite nach Uelsen. Leider verfolgt uns zurzeit das Verletzungspech und wir müssen auf einige Stammkräfte verzichten.“ Die Vorbereitung verlief alles andere als optimal: „Die Bedingungen unter der Woche waren sehr bescheiden.“ Dennoch will sich sein Team nicht verstecken: „Trotzdem möchten wir am Sonntag den Favoriten ärgern.“

Die jüngsten Wochen verliefen für Uelsen schwierig. Hendriks spricht offen von einer Negativserie: „Zurzeit ist ein wenig der Wurm drin, erst das Pokalaus, dann konnten mehrere Spielerinnen in der Trainingswoche aufgrund von Blessuren oder schweren Verletzungen nicht teilnehmen.“ Trotz dieser Rückschläge gibt sich der Trainer kämpferisch: „Dennoch werden wir eine schlagfertige Mannschaft zusammen bekommen und Emsbüren alles abverlangen.“

Auf Seiten der Gäste ist die Zielsetzung klar formuliert. Trainer Marcel Gebhardt sieht seine Mannschaft in einer entscheidenden Phase der Saison: „Das sind jetzt die entscheidenden Wochen. Wir konnten unser letztes Punktspiel nach einer anfänglichen Schwächephase gewinnen.“ Entsprechend fokussiert präsentierte sich das Team im Training: „Das Training diese Woche war sehr gut und die Mädels haben sich einiges vorgenommen.“

Auch Emsbüren hat mit Ausfällen zu kämpfen, will sich davon jedoch nicht bremsen lassen. „Wir müssen zwar ein paar Ausfälle verkraften, aber wir sind fokussiert und wollen die Punkte mit nach Emsbüren nehmen“, so Gebhardt. Gleichzeitig warnt er vor dem Gegner: „Uelsen wird wieder alles geben, um uns die Punkte streitig zu machen.“

Damit ist die Ausgangslage klar: Während Emsbüren seiner Favoritenrolle gerecht werden möchte, setzt Uelsen auf Einsatz und mannschaftliche Geschlossenheit, um dem Aufstiegsanwärter Paroli zu bieten.