 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Favorit strauchelt: Bersenbrück unterliegt Braunschweigs Reserve

1:3-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig II bremst den Tabellendritten – Gäste verschaffen sich Luft im Tabellenkeller

von red · Heute, 19:56 Uhr · 0 Leser
– Foto: Reinhard Rehkamp

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niedersachs.
Bersenbrück
E. Braunsch. II

Der Tabellendritte TuS Bersenbrück verpasst es, den Anschluss an die Spitze zu halten, und verliert gegen den zuvor auf Rang zwölf stehenden Eintracht Braunschweig II mit 1:3. Während die Gastgeber bei 31 Punkten stagnieren, verschaffen sich die Niedersachsen aus Braunschweig im Abstiegskampf wertvollen Spielraum.

Ausgangslage: klare Rollen vor dem Anpfiff

Vor dem 19. Spieltag sprach die Tabellenkonstellation eine eindeutige Sprache: Bersenbrück ging mit 31 Punkten aus 16 Spielen als Tabellendritter in die Partie, punktgleich mit den direkten Verfolgern aus Spelle-Venhaus und nur vier Zähler hinter Spitzenreiter Germania Egestorf-Langreder.

Braunschweigs Reserve rangierte mit 18 Punkten aus 18 Spielen auf Platz zwölf und stand unter Druck, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

Frühe Führung, doch Braunschweig dreht die Partie

Die Gastgeber begannen erwartungsgemäß dominant und gingen in der 11. Minute durch Wellmann in Führung. Der Treffer schien die Kräfteverhältnisse zunächst zu bestätigen.

Doch die Gäste reagierten konsequent: Mazzone glich in der 25. Minute aus und brachte seine Mannschaft nur zehn Minuten später mit seinem zweiten Treffer in Führung (35.). Bersenbrück verlor in dieser Phase die defensive Stabilität und fand offensiv kaum noch Lösungen gegen kompakt stehende Braunschweiger.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich der TuS um Kontrolle, blieb jedoch im letzten Drittel zu ungenau. Die Entscheidung fiel schließlich in der 81. Minute, als Sipic einen Konter zum 1:3 abschloss.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Bersenbrück
TuS BersenbrückBersenbrück
Eintracht Braunschweig
Eintracht BraunschweigE. Braunsch. II
1
3
+Video

Die Schlussphase wurde zusätzlich von Platzverweisen überschattet: Rohra sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels, während Braunschweigs Torhüter Rajkovacic ebenfalls in der Schlussphase wegen einer Notbremse mit Rot des Feldes verwiesen wurde.

Auswirkungen auf die Tabelle

Durch die Niederlage bleibt TuS Bersenbrück bei 31 Punkten und rutscht nach dem 17. Saisonspiel in eine noch engere Verfolgergruppe. Der Rückstand auf die Tabellenspitze bleibt bestehen,.

Eintracht Braunschweig II verbessert sich dagegen auf 21 Punkte und klettert auf Rang zehn. Der Erfolg verschafft der Mannschaft spürbare Entlastung im Kampf um den Klassenerhalt.