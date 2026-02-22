Favorit strauchelt: Bersenbrück unterliegt Braunschweigs Reserve

Ausgangslage: klare Rollen vor dem Anpfiff Vor dem 19. Spieltag sprach die Tabellenkonstellation eine eindeutige Sprache: Bersenbrück ging mit 31 Punkten aus 16 Spielen als Tabellendritter in die Partie, punktgleich mit den direkten Verfolgern aus Spelle-Venhaus und nur vier Zähler hinter Spitzenreiter Germania Egestorf-Langreder. Braunschweigs Reserve rangierte mit 18 Punkten aus 18 Spielen auf Platz zwölf und stand unter Druck, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

Frühe Führung, doch Braunschweig dreht die Partie Die Gastgeber begannen erwartungsgemäß dominant und gingen in der 11. Minute durch Wellmann in Führung. Der Treffer schien die Kräfteverhältnisse zunächst zu bestätigen. Doch die Gäste reagierten konsequent: Mazzone glich in der 25. Minute aus und brachte seine Mannschaft nur zehn Minuten später mit seinem zweiten Treffer in Führung (35.). Bersenbrück verlor in dieser Phase die defensive Stabilität und fand offensiv kaum noch Lösungen gegen kompakt stehende Braunschweiger.