Favorit strauchelt: Bersenbrück unterliegt Braunschweigs Reserve

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Tabellendritte TuS Bersenbrück verpasst es, den Anschluss an die Spitze zu halten, und verliert gegen den zuvor auf Rang zwölf stehenden Eintracht Braunschweig II mit 1:3. Während die Gastgeber bei 31 Punkten stagnieren, verschaffen sich die Niedersachsen aus Braunschweig im Abstiegskampf wertvollen Spielraum.
Ausgangslage: klare Rollen vor dem Anpfiff
Vor dem 19. Spieltag sprach die Tabellenkonstellation eine eindeutige Sprache: Bersenbrück ging mit 31 Punkten aus 16 Spielen als Tabellendritter in die Partie, punktgleich mit den direkten Verfolgern aus Spelle-Venhaus und nur vier Zähler hinter Spitzenreiter Germania Egestorf-Langreder.
Braunschweigs Reserve rangierte mit 18 Punkten aus 18 Spielen auf Platz zwölf und stand unter Druck, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.
Frühe Führung, doch Braunschweig dreht die Partie
Die Gastgeber begannen erwartungsgemäß dominant und gingen in der 11. Minute durch Wellmann in Führung. Der Treffer schien die Kräfteverhältnisse zunächst zu bestätigen.
Doch die Gäste reagierten konsequent: Mazzone glich in der 25. Minute aus und brachte seine Mannschaft nur zehn Minuten später mit seinem zweiten Treffer in Führung (35.). Bersenbrück verlor in dieser Phase die defensive Stabilität und fand offensiv kaum noch Lösungen gegen kompakt stehende Braunschweiger.
Entscheidung in der Schlussphase
Nach dem Seitenwechsel bemühte sich der TuS um Kontrolle, blieb jedoch im letzten Drittel zu ungenau. Die Entscheidung fiel schließlich in der 81. Minute, als Sipic einen Konter zum 1:3 abschloss.
Die Schlussphase wurde zusätzlich von Platzverweisen überschattet: Rohra sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels, während Braunschweigs Torhüter Rajkovacic ebenfalls in der Schlussphase wegen einer Notbremse mit Rot des Feldes verwiesen wurde.
Auswirkungen auf die Tabelle
Durch die Niederlage bleibt TuS Bersenbrück bei 31 Punkten und rutscht nach dem 17. Saisonspiel in eine noch engere Verfolgergruppe. Der Rückstand auf die Tabellenspitze bleibt bestehen,.
Eintracht Braunschweig II verbessert sich dagegen auf 21 Punkte und klettert auf Rang zehn. Der Erfolg verschafft der Mannschaft spürbare Entlastung im Kampf um den Klassenerhalt.