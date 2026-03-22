Favorit siegt beim Schlusslicht 1. Kreisklasse: Apensen unterliegt Drochtersen/Assel 0:3 - "Köpfe oben halten" von Michael Brunsch · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Trainer Björn Bleschke (links) und sein Co. Mario Knebel geben noch nicht auf. – Foto: Michael Brunsch

Am Sonnabendabend unterlag der TSV Apensen II der SV Drochtersen/Assel IV mit 0:3. Wenn das Tabellenschlusslicht den Spitzenreiter empfängt, ist es oftmals eine klare Angelegenheit. Diesmal sah es ein wenig anders aus. TSV-Trainer Björn Bleschke war nach dem Spiel zufrieden.

"Am Ende ist und bleibt Fußball ein Ergebnissport", sagt Apensens Coach am Morgen nach einer weiteren Niederlage. Seine Mannschaft hatte sich viel vorgenommen. Man wollte es dem Favoriten möglichst schwermachen. "Das Ergebnis wird der Leistung meines Teams nicht gerecht. Wir zeigten eine Reaktion auf das Debakel in Großenwörden", so Bleschke. Drochtersen/Assel kam mit breiter Brust, gewann die letzten vier Partien. Der Tabellenführer fand nur schwer ins Spiel, Apensen erspielte sich einige gute Gelegenheiten, die wie zuletzt nicht genutzt wurden. Florian Marx gelang dann nach 20 Minuten die Gästeführung. D/A deutlich effektiver