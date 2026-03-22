Favorit siegt beim Schlusslicht

Am Sonnabendabend unterlag der TSV Apensen II der SV Drochtersen/Assel IV mit 0:3. Wenn das Tabellenschlusslicht den Spitzenreiter empfängt, ist es oftmals eine klare Angelegenheit. Diesmal sah es ein wenig anders aus. TSV-Trainer Björn Bleschke war nach dem Spiel zufrieden.
"Am Ende ist und bleibt Fußball ein Ergebnissport", sagt Apensens Coach am Morgen nach einer weiteren Niederlage. Seine Mannschaft hatte sich viel vorgenommen. Man wollte es dem Favoriten möglichst schwermachen. "Das Ergebnis wird der Leistung meines Teams nicht gerecht. Wir zeigten eine Reaktion auf das Debakel in Großenwörden", so Bleschke. Drochtersen/Assel kam mit breiter Brust, gewann die letzten vier Partien. Der Tabellenführer fand nur schwer ins Spiel, Apensen erspielte sich einige gute Gelegenheiten, die wie zuletzt nicht genutzt wurden. Florian Marx gelang dann nach 20 Minuten die Gästeführung.
D/A deutlich effektiver
Apensen hielt die Begegnung lange offen. "Immer wieder kreierten wir Chancen, Drochtersen/Assel nutzte dagegen konsequent die Möglichkeiten", meint der TSV-Coach. Malte Horwege und Jan Engelbrecht erhöhten in der Schlussphase auf ein standesgemäßes 0:3. Damit verteidigen die Kehdinger Platz eins. "Am Ende steht ein 0:3 an der Anzeigentafel und wir gehen erneut leer aus. Wichtig ist aber, dass wir nach der Leistung die Köpfe weiter oben halten und nach vorne blicken. Wir sind noch nicht am Ende", gibt sich Björn Bleschke kämpferisch.
Schiedsrichter: Jonas Lühmann
Tore: 0:1 Florian Marx (20.), 0:2 Malte Horwege (70.), 0:3 Jan Engelbrecht (88.)