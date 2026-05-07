Favorit setzt sich knapp am Biener Busch durch

Die Gäste aus Egestorf-Langreder gingen in der 17. Minute durch Baumgratz „Tigrinho“ in Führung und bestätigten damit früh ihre Rolle als Favorit. Der Tabellendritte kontrollierte weite Strecken der ersten Halbzeit, ohne sich jedoch entscheidend abzusetzen. Holthausen Biene blieb defensiv kompakt und hielt den Rückstand bis zur Pause bei nur einem Treffer.

Nach dem Seitenwechsel kam der Gastgeber besser in die Partie. In der 63. Minute verwandelte Elfert einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich und sorgte damit kurzzeitig für neue Hoffnung beim Aufsteiger. Die Antwort der Gäste folgte allerdings schnell: Nur sechs Minuten später stellte Bode mit dem Treffer zum 2:1 den alten Abstand wieder her (69.).