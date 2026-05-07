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Favorit setzt sich knapp am Biener Busch durch
SV Holthausen Biene verliert Nachholspiel gegen Germania Egestorf-Langreder mit 1:2
Der SV Holthausen Biene hat das Nachholspiel des 19. Spieltags gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit 1:2 verloren. Der Tabellen-15. hielt die Partie nach zwischenzeitlichem Ausgleich offen, musste sich dem Aufstiegsanwärter am Ende jedoch geschlagen geben.
Die Gäste aus Egestorf-Langreder gingen in der 17. Minute durch Baumgratz „Tigrinho“ in Führung und bestätigten damit früh ihre Rolle als Favorit. Der Tabellendritte kontrollierte weite Strecken der ersten Halbzeit, ohne sich jedoch entscheidend abzusetzen. Holthausen Biene blieb defensiv kompakt und hielt den Rückstand bis zur Pause bei nur einem Treffer.
Nach dem Seitenwechsel kam der Gastgeber besser in die Partie. In der 63. Minute verwandelte Elfert einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich und sorgte damit kurzzeitig für neue Hoffnung beim Aufsteiger. Die Antwort der Gäste folgte allerdings schnell: Nur sechs Minuten später stellte Bode mit dem Treffer zum 2:1 den alten Abstand wieder her (69.).
Unterschiedliche Ziele spiegeln sich in der Tabelle wider
Die Niederlage unterstreicht die schwierige Saison des SV Holthausen Biene. Mit 13 Punkten aus 28 Spielen bleibt die Mannschaft auf Rang 15 und weist mit 36:87 Toren weiterhin die schwächste Defensive der Liga auf. Der Abstieg steht bereits fest.
Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hingegen festigt mit nun 53 Punkten den dritten Tabellenplatz und bleibt im Rennen um die Spitzenpositionen der Oberliga Niedersachsen. Die Gäste bestätigten mit dem Auswärtssieg ihre konstante Saisonleistung.
Trotz der Niederlage zeigte Holthausen Biene insbesondere nach dem Seitenwechsel eine engagierte Leistung und kam nach dem verwandelten Strafstoß zwischenzeitlich zurück ins Spiel. Letztlich setzte sich jedoch die größere Stabilität und Effizienz der Gäste durch, die ihre Chancen konsequenter nutzten.