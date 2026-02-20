Favorit setzt sich durch: Oidtweiler dreht Partie in Warden

– Foto: Daniel Niessen

Das Pokalmärchen ist beendet: Der C-Ligist Eintracht Warden musste sich im Viertelfinale des Aachener Kreispokals dem Bezirksligisten Concordia Oidtweiler mit 1:4 geschlagen geben. Vor etwas mehr als 400 Zuschauern bot der Außenseiter jedoch lange Paroli – und sorgte zunächst sogar für die große Überraschung.

Oidtweiler kam jedoch mit deutlich mehr Druck aus der Kabine. In der 51. Minute erhielten die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den Jan von Ameln souverän zum 1:1 verwandelte. Der Ausgleich verlieh dem Favoriten sichtbar Sicherheit. Warden stemmte sich weiterhin mit großem Einsatz gegen die drohende Niederlage, doch die individuelle Klasse des Bezirksligisten setzte sich zunehmend durch.

In einer intensiv geführten Partie vor stimmungsvoller Kulisse hielt Warden kämpferisch stark dagegen. Der Underdog spielte mutig nach vorne und belohnte sich in der 39. Minute: Danny Klinkenberg traf zur umjubelten 1:0-Führung und ließ die heimischen Fans vom nächsten Coup träumen.

In der 63. Minute drehte Kevin Croe die Partie und brachte Oidtweiler erstmals in Führung. Mit zunehmender Spielzeit schwanden beim C-Ligisten die Kräfte, während die Gäste ihre Überlegenheit konsequenter ausspielten. Lukas Springmann erhöhte in der 75. Minute auf 1:3 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte schließlich Philipp Götting in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:4-Endstand.

Für Warden endet damit eine beeindruckende Pokalreise, in der zuvor bereits höherklassige Gegner ausgeschaltet wurden. Oidtweiler hingegen zieht verdient ins Halbfinale ein – dort wartet mit dem Landesligisten Rasensport Brand die nächste anspruchsvolle Aufgabe.