Favorit setzt sich deutlich durch

– Foto: Volkhard Patten

Die Gäste gingen bereits in der 19. Minute durch Torben Tepper in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Benedict Rahaus auf 2:0 (38.). Damit stellte Ramlingen früh die Weichen auf Auswärtssieg.

Der TuS Altwarmbüchen hat im Nachholspiel des 31. Spieltags eine deutliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenzweiten SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II unterlag die Mannschaft von Trainer Sebastian Schmidt mit 0:5.

Kurz nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Rückschlag für Altwarmbüchen: Der eingewechselte Patrick Neuhaus traf in der 49. Minute zum 3:0 und erhöhte später noch einmal auf 4:0 (77.). Den Schlusspunkt setzte erneut Benedict Rahaus mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 90. Minute.

Trainer Darijan Vlaski zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Gegen Altwarmbüchen haben wir gestern die richtige Reaktion gezeigt und das Spiel verdient gewonnen“, sagte der Trainer nach dem Auswärtssieg. Für Ramlingen waren es wichtige Punkte im Titelrennen. Durch den Erfolg zog die Mannschaft bei einem Spiel weniger wieder mit Spitzenreiter SG 74 Hannover gleich.

„Das war für uns jetzt nicht unbedingt der große Maßstab“, ordnete Vlaski den Pflichtsieg ein – vor allem im Hinblick auf das nun anstehende Duell mit dem TSV Stelingen, das im Aufstiegsrennen und Kampf um die Meisterschaft richtungsweisend werden dürfte.

TuS Altwarmbüchen – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 0:5

TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Levent Coknez (77. Alexander Müller), Marek Müller, Mohamed Ali Ouni, Timo Rowold (65. Maurice Rahaus), Lennart Mokijewski, David Arnold, Dustin Oliver Hübner, Nawras Sulaiman Kheder, Yannik Gruhn, Steve Schumann - Trainer: Sebastian Schmidt

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Hakim Ahmed Hikmat (73. Zakariya Abdoun), Nico Schleif (26. Maximilian Runge), Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro (57. Ahmed Khaldi), Tibor Strutzke, Jeremy Lee Finsel (65. Sebastian Daecke), Torben Tepper (46. Patrick Neuhaus), Benedict Rahaus, Leon Scholochow - Trainer: Darijan Vlaski

Schiedsrichter: Jan-Lukas Sickfeld

Tore: 0:1 Torben Tepper (19.), 0:2 Benedict Rahaus (38.), 0:3 Patrick Neuhaus (49.), 0:4 Patrick Neuhaus (77.), 0:5 Benedict Rahaus (90.)