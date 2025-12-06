Favorit Pfarrkirchen lässt im Derby-Finale gegen "Wabu" nix anbrennen!

Eigentlich hätte man sich das Finale an diesem Samstagnachmittag in der Arnstorfer Dreifachturnhalle sparen können. Denn bereits nach den beiden Halbfinals standen mit dem TuS 1860 Pfarrkirchen und dem TuS Walburgskirchen die beiden Qualifikanten für die nächste Runde fest. Doch freilich braucht so ein Vorrunden-Turnier auch einen "echten" Sieger, weshalb man sich nicht - wie durchaus möglich - fürs Sechsmeterschießen entschied, sondern noch einmal die Klingen für zwölf Spielminuten auf dem Parkett kreuzte...

Am Ende ließen die Rottaler Kreisstädter den "Wabus" dann so gut wie keine Chance, dominierten das letzte und entscheidende Match dieses von Turnierleiter Dominik Stömmer und seinem Team reibungslos über die Bühne gebrachten Vorrundenwettbewerbs nach Belieben. Die Tore erzielten der im gesamten Futsal-Hallenkampf überragende Felix Heudecker sowie dessen nicht weniger hervorstechende Mannschaftskollege Stefan Linhart.

Vor allem A-Klassist Walburgskirchen, der ich im Halbfinale im Sechsmeterschießen gegen den gastgebenden TSV-FC Arnstorf mit 5:4 durchsetzen konnte, wollte sich mit dem favorisierten Bezirksligisten und Landkreis-Kontrahenten Pfarrkirchen, der dem Kreisligisten FC Bonbruck/Bodenkirchen zuvor den Finaleinzug per klarer 5:1-Klatsche vermasselte, unbedingt noch einmal messen.

Mit dem TSV Haarbach, der DJK-SF Reichenberg und der SG Höcking-Ganacker kämpften in dieser Gruppe drei A-Klassisten gegen den Kreisklassisten TSV-FC Arnstorf und den Kreisligisten FC Bonbruck/Bodenkirchen ums Weiterkommen. Die großen Überraschungen blieben jedoch aus - ohne Niederlage in vier Begegnungen zogen die favorisierten Teams in die beiden Halbfinals ein. Arnstorf und "BoBo" selbst trennten sich 1:1 unentschieden.

Gruppe 2

Hier sind mit dem TSV Eichendorf, der SG Mertsee, dem TuS Walburgskirchen und der SG Türk Dingolf/Dingolfing gleich vier A-Klassisten gegen einen Bezirksligisten gesetzt gewesen. Erwartungsgemäß konnten sich die Pfarrkirchener, die nur einmal - gegen den SG Mertsee - nicht ihre volle Spielkraft zur Entfaltung bringen durften (2:2), recht souverän fürs Halbfinale qualifizieren.

Spannend ging's allenfalls noch in der letzten Gruppenpartie zwischen den späteren Finalisten zu, denn: Hätten die Walburgskirchener in dieser Begegnung mit drei Toren Unterschied gegen die Kreisstädter verloren, wäre Dingolfing aufgrund des besseren Torverhältnisses in die Runde der letzten Vier eingezogen. Doch der A-Klassist verlor "nur" mit 1:2.

Das Ende ist bekannt. Im Spiel um Platz drei setzte sich Bonbruck/Bodenkirchen mit 4:2 im Sechsmeterschießen gegen die gastgebende Mannschaft aus Arnstorf durch.

Die niederbayerische Futsal-Westmeisterschaft wird am 10. Januar 2026 in Dingolfing ausgetragen.