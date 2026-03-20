Favorit mit Respekt: Jesteburg empfängt formstarkes Schlusslicht

– Foto: Cedric Siefker

Während Jesteburg den nächsten Sieg im Aufstiegsrennen anpeilt, reist Scharmbeckstotel mit Rückenwind und ohne Druck an. Die Voraussetzungen versprechen ein spannendes Duell.

Am Sonntag kommt es in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West zum Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenzweiten FC Jesteburg-Bendestorf und dem ATSV Scharmbeckstotel. Trotz der klaren Tabellenkonstellation gehen beide Teams mit unterschiedlichen, aber klar formulierten Ansätzen in die Partie.

Jesteburg will nach dem jüngsten Remis gegen Bunnen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und sieht sich gut vorbereitet. Trainer Marcel Hagemann blickt dabei auch auf das Hinspiel zurück: „Am Sonntag wartet mit Scharmbeckstotel eine Mannschaft auf uns, die uns das Leben im Hinspiel schon schwer gemacht hat. Auch wenn das Ergebnis damals klar erschien, haben wir uns einem disziplinierten Gegner gegenüber gesehen.“

Die Trainingswoche stand daher im Zeichen der Weiterentwicklung. „Wir haben unsere Lehren aus dem Spiel gegen Bunnen gezogen und die Trainingswoche genutzt. Insbesondere die Variabilität und die Struktur in eigenem Ballbesitz waren die Schwerpunkte in den Einheiten. Damit fühlen wir uns gut vorbereitet und wollen das Spiel unbedingt gewinnen“, so Hagemann.

Trotz der Favoritenrolle warnt der Coach vor dem Gegner, der zuletzt punktete: „Dabei kommt der ATSV mit viel Rückenwind und vier Punkten aus den letzten beiden Spielen nach Jesteburg. Das sollte als Warnung reichen, dass man das Spiel trotz der Tabelle nicht auf die leichte Schulter nimmt.“

Auf der anderen Seite reist Scharmbeckstotel mit einer deutlich gelasseneren Haltung an. Trainer Andreas Klug nimmt den Druck bewusst von seiner Mannschaft: „Nach zwei Heimspielen geht es nun zum Auswärtsspiel nach Jesteburg, und auch da können wir ganz entspannt hinfahren. Wir haben nichts zu verlieren und schauen, dass wir bestmöglich spielen, uns weiterentwickeln und nur zweitrangig aufs Ergebnis.“

Der Fokus liege klar auf der eigenen Entwicklung: „Es ist wichtig, weiter auf uns zu schauen und nicht darauf, was die anderen von uns erwarten.“ Dabei verweist Klug auch auf die Struktur seines Teams: „Es wird auch immer wieder gerne vergessen, dass wir eine extrem junge Mannschaft haben. Aus der Anfangself könnten einige Mädels noch Jugend spielen, und auch der Rest ist noch extrem jung. Daher ist es völlig normal, dass es Schwankungen gibt.“

Die jüngsten Fortschritte stimmen den Trainer jedoch optimistisch: „Es hat ein wenig gedauert, doch wir sind auf einem sehr guten Weg, was die letzten Spiele gezeigt haben. Unter der Woche wird fleißig, intensiv und mit viel Freude trainiert, sodass wir jede Einheit und jedes Spiel ein Stück besser werden.“

Während Jesteburg also auf Sieg spielt, setzt Scharmbeckstotel auf Entwicklung und mannschaftliche Geschlossenheit. Die Ausgangslage scheint eindeutig – doch die jüngsten Ergebnisse der Gäste lassen auf ein umkämpftes Spiel schließen.