Favorit mit klarer Aufgabe

– Foto: Volkhard Patten

Nach dem 5:1 zuletzt sieht sich Trainer Edis Bajrovic in der Pflicht – warnt aber vor einem „auf keinen Fall“ einfachen Spiel.

Stelingen reist mit 56 Punkten und dem klaren 5:1-Erfolg beim TSV Bemerode im Rücken an. Altwarmbüchen hingegen musste sich zuletzt mit 1:4 gegen SG Blaues Wunder Hannover geschlagen geben und bleibt mit 15 Punkten tief im Tabellenkeller.

Die Ausgangslage ist deutlich vor diesem Nachholspiel des 17. Spieltags. Wenn der TSV Stelingen am Dienstagabend bei TuS Altwarmbüchen antritt, trifft der Tabellendritte auf den Vorletzten.

„Ich denke, dass uns ein Gegner erwartet, der sehr konsequent und kompakt verteidigen wird und versuchen wird, über Standards oder gezielte Nadelstiche sowie Konter zu Torerfolgen zu kommen“, sagt Trainer Edis Bajrovic. Es ist die erwartbare Herangehensweise eines Teams, das vor allem über Disziplin ins Spiel finden muss.

Heute, 19:00 Uhr TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen TSV Stelingen TSV Stelinge 19:00 PUSH

Die Rollen sind damit klar verteilt – und werden auch von Bajrovic nicht relativiert. „Nichtsdestotrotz sind wir uns unserer Favoritenrolle bewusst und wollen den nächsten Dreier auch in Altwarmbüchen einfahren.“ Der Anspruch ist formuliert, die Richtung ebenso.

Dass die Form stimmt, zeigt der Blick auf die jüngsten Auftritte. „Die letzten Leistungen waren vielversprechend. Ich habe alle Spieler an Bord und konnte in der vergangenen Woche den einen oder anderen schonen.“ Voraussetzungen, die dem Favoriten in die Karten spielen.

Entscheidend wird aus Sicht des Trainers vor allem die Konsequenz im eigenen Spiel sein. „Von daher erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir – wie in den letzten Spielen – von der ersten Minute an konsequent auftreten und unsere Chancen noch konsequenter nutzen.“

Gleichzeitig bleibt der Hinweis auf die Anforderungen eines solchen Spiels. „Ein Selbstläufer wird es aber auf keinen Fall. Wir müssen vor allem in der Defensive und in der Restverteidigung über die gesamten 90 Minuten sehr konzentriert und konsequent arbeiten.“

Es ist ein Spiel, dessen Ausgang auf dem Papier klar erscheint – und das dennoch die nötige Präzision verlangt.