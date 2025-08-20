Der TSV Dorfen um Leon Eicher (r.) reist am Mittwochabend zum Primus nach Forstinning. – Foto: Robert Geisler

„Favorit ist ganz klar Forstinning“: Dorfen reist als Außenseiter zum Primus Topspiel am Mittwochabend Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost Forstinning TSV Dorfen

Der TSV Dorfen reist am Mittwochabend als Tabellenzweiter zum Primus nach Forstinning. Dabei sieht sich Dorfen als Außenseiter.

Ein Topspiel haben die Fußballer des TSV Dorfen heute Abend (19.30 Uhr) zu bestreiten. Sie reisen als Tabellenzweiter zum Ligaprimus VfB Forstinning. Dorfens Coach Andreas Hartl stapelt tief: „Der Favorit ist ganz klar Forstinning.“ Die Statistik sagt etwas anderes. Schon immer haben die Isenstädter ihrem Gegner Paroli bieten können. In zwölf Partien bisher ging Forstinning fünfmal als Sieger vom Platz. Der TSV gewann bei drei Unentschieden viermal. Das Torverhältnis ist mit 26:25 für die Elf aus dem Landkreis Ebersberg ebenso fast ausgeglichen.

Heute, 19:30 Uhr VfB Forstinning Forstinning TSV Dorfen TSV Dorfen 19:30 PUSH Die Forstinninger weisen eine eindrucksvolle Bilanz auf. Sie haben in der bisherigen Saison alle Matches für sich entscheiden können, bei 15:1 Toren. Nicht nur ihr Toptorjäger Mike Opara (acht Treffer) ragt heraus. „Der VfB hat in seinem Kader eine unheimlich gute Qualität und Tiefe aufzuweisen. Das Team von Trainer Gerhard Lösch hat zwar vor der Saison einen großen Umbruch hinnehmen müssen, aber das mit seiner Arbeit hervorragend hingebracht“, lobt Hartl und schiebt noch hinterher: „Forstinning ist für mich Aufstiegsfavorit Nummer eins.“