„Favorit ist ganz klar Forstinning“: Dorfen reist als Außenseiter zum Primus

Der TSV Dorfen reist am Mittwochabend als Tabellenzweiter zum Primus nach Forstinning. Dabei sieht sich Dorfen als Außenseiter.
Ein Topspiel haben die Fußballer des TSV Dorfen heute Abend (19.30 Uhr) zu bestreiten. Sie reisen als Tabellenzweiter zum Ligaprimus VfB Forstinning. Dorfens Coach Andreas Hartl stapelt tief: „Der Favorit ist ganz klar Forstinning.“
Die Statistik sagt etwas anderes. Schon immer haben die Isenstädter ihrem Gegner Paroli bieten können. In zwölf Partien bisher ging Forstinning fünfmal als Sieger vom Platz. Der TSV gewann bei drei Unentschieden viermal. Das Torverhältnis ist mit 26:25 für die Elf aus dem Landkreis Ebersberg ebenso fast ausgeglichen.
Die Forstinninger weisen eine eindrucksvolle Bilanz auf. Sie haben in der bisherigen Saison alle Matches für sich entscheiden können, bei 15:1 Toren. Nicht nur ihr Toptorjäger Mike Opara (acht Treffer) ragt heraus. „Der VfB hat in seinem Kader eine unheimlich gute Qualität und Tiefe aufzuweisen. Das Team von Trainer Gerhard Lösch hat zwar vor der Saison einen großen Umbruch hinnehmen müssen, aber das mit seiner Arbeit hervorragend hingebracht“, lobt Hartl und schiebt noch hinterher: „Forstinning ist für mich Aufstiegsfavorit Nummer eins.“
Hartls Gegenüber Lösch sagt: „Wichtig ist, dass wir unser Spiel durchbekommen.“ Er habe schon taktische Kniffe parat, die aber noch nicht das Ohr des Gegners erreichen sollen. „Mal schauen, ob es funktioniert.“ Lösch hat sich Dorfen bereits angeschaut und spricht von einer „sehr guten Mannschaft mit einem Plan“. Geschenkte Punkte erwartet Lösch also nicht, im Gegenteil. Was den Forstinninger Kader angeht, verabschiedete sich zuletzt Ante Basic neben Dimitar Kirchev in den Urlaub, dafür steht Emir Yildirim wieder bereit.
Von seinem Team hat Hartl nicht viel Neues zu berichten. Neben den Langzeitverletzten wie Keeper Alexander Wolf und den Flügelflitzern Markus Mittermaier und Michael Friemer wird heute auch Neuzugang Lukas Aimer (private Gründe) fehlen, zudem sind einige Akteure leicht angeschlagen, werden aber im Kader stehen. „Dafür habe ich viele andere Spieler, die auf ihren Einsatz nur so brennen. Auch sie trainieren immer fleißig und stehen für einen Einsatz jederzeit zur Verfügung“, so der TSV-Trainer. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, aber wir werden trotzdem alles versuchen, etwas mitzunehmen“, so Hartl mit einem Schuss Optimismus.
⇥Tipp: 3:1 für Forstinning