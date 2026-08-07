Favorit im Sachsenpokal: Thalheim peilt die nächste Runde an

Für den SV Tanne Thalheim beginnt am Sonntagnachmittag ein neues Kapitel. Rund sieben Wochen nach dem Schlusspfiff der vergangenen Saison und dem damit verbundenen Gang in die Landesklasse geht der Blick im Erzgebirge wieder nach vorn. In der 1. Runde des Sachsenpokals gastieren die Thalheimer um 14:00 Uhr beim VfL Chemnitz. Gegen den ambitionierten Kreisoberligisten geht die Tanne-Elf als Favorit in die Begegnung, weiß jedoch um die Tücken des Pokalwettbewerbs.
Thalheims Trainer René Wendler begegnet dem Unterklassigen mit Respekt und hat den Gegner genau analysiert: „Jeder Kreispokalsieger ist natürlich gewillt, die erste Runde im Sachsenpokal zu überstehen. Wir sind gewappnet, wir wissen, was auf uns zukommt.“ Um sich optimal einzustellen, absolvierte Thalheim erst kürzlich einen Test gegen einen Liga-Rivalen der Chemnitzer und setzte sich dabei souverän mit 4:1 durch. Dennoch betont Wendler den besonderen Charakter der Partie: „Es gibt kein zweites Spiel, jeder will weiterkommen, wir natürlich auch. Und das ist natürlich das erklärte Ziel.“
Hinter den Thalheimern liegt eine schweißtreibende Sommervorbereitung. Vier Wochen lang bat das Trainerteam dreimal wöchentlich auf den Platz – ein für den Verein ungewöhnlich hohes Pensum, da sonst meist zwei Einheiten absolviert werden. Die Früchte dieser Arbeit spiegelten sich in den Testspielen wider. Gegen den Liga-Konkurrenten Annaberg (5:0) gelangen ebenso Erfolge wie beim Härtetest gegen Weida (1:0).
Trotz der makellosen Bilanz bremst Wendler zu hohe Erwartungshaltungen ab: „Man weiß ja nicht ganz genau, wo man steht. Viele denken dann schon, wir sind gut dabei, aber ein Pflichtspiel ist immer was anderes. Letztendlich haben wir aber gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.“
Dass die Thalheimer mit Zuversicht in die neue Spielzeit gehen können, liegt vor allem an der personellen Stabilität. Trotz des Abstiegs erlitt die Mannschaft keinen personellen Aderlass. „Dass wir in der neuen Liga schon eine gute Rolle spielen wollen, das ist natürlich klar, aufgrund dessen, dass unser Kader zu 99 Prozent zusammengeblieben ist“, erklärt der Coach mit Blick auf die anstehende Landesklasse-Saison.
Beide Teams betreten am Sonntag das Spielfeld mit der Ambition, die Hürde der 1. Runde zu überspringen. Für den SV Tanne Thalheim bietet die Partie in Chemnitz die Chance, nach den schmerzhaften Wochen des Abstiegskampfes mit einem Erfolgserlebnis in die Pflichtspielsaison zu starten.