Favorit im Sachsenpokal: Thalheim peilt die nächste Runde an

Hinter den Thalheimern liegt eine schweißtreibende Sommervorbereitung. Vier Wochen lang bat das Trainerteam dreimal wöchentlich auf den Platz – ein für den Verein ungewöhnlich hohes Pensum, da sonst meist zwei Einheiten absolviert werden. Die Früchte dieser Arbeit spiegelten sich in den Testspielen wider. Gegen den Liga-Konkurrenten Annaberg (5:0) gelangen ebenso Erfolge wie beim Härtetest gegen Weida (1:0).

Trotz der makellosen Bilanz bremst Wendler zu hohe Erwartungshaltungen ab: „Man weiß ja nicht ganz genau, wo man steht. Viele denken dann schon, wir sind gut dabei, aber ein Pflichtspiel ist immer was anderes. Letztendlich haben wir aber gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.“