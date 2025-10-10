Favorit gegen Underdog – Lehrtes Trainer glaubt an die Überraschung

Vor dem Duell der Gegensätze in der Bezirksliga 2 sind die Rollen eindeutig verteilt: Am Sonntag (15 Uhr) tritt der Tabellenletzte SV 06 Lehrte beim souveränen Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen II an. Während die Gastgeber mit neun Siegen aus elf Spielen den Aufstieg fest im Blick haben, steckt der Aufsteiger aus Lehrte tief im Tabellenkeller. Doch Trainer Dennis Spiegel will die Partie nicht kampflos abschenken – im Gegenteil.

„Der Tabellenletzte fährt zum Tabellenersten – wir wissen, was uns erwartet“, sagt Spiegel. „Ramlingen ist taktisch, spielerisch und kämpferisch stark, hat sehr gute Voraussetzungen und steht völlig verdient da oben.“ Trotz der klaren Ausgangslage reist der SV 06 mit einer gehörigen Portion Trotz nach Ramlingen. „Wir fahren ungezwungen dorthin. Am Ende rechnet keiner mit uns, vielleicht werden wir sogar unterschätzt. Und so verrückt Fußball manchmal ist – unmöglich ist es nicht, dort etwas mitzunehmen.“

Auch wenn der SV 06 das letzte Heimspiel gegen Niedersachsen Döhren mit 1:2 verloren hat, zog Spiegel positive Schlüsse. „Das Spiel war auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung“, betont der Trainer. „Wir haben wieder die Grundtugenden und die Basics angenommen, waren aggressiv in den Zweikämpfen und haben es Döhren schwer gemacht, Chancen zu kreieren.“ An diese Leistung will seine Mannschaft anknüpfen. „Wir sind gut vorbereitet, hatten eine super Trainingswoche und sind personell wieder besser aufgestellt“, sagt Spiegel.

Beim Tabellenführer ist die Haltung trotz Favoritenrolle vorsichtig. Ramlingens Offensivmann Darijan Vlaski erwartet keinen Spaziergang. „Klar, wenn der Erste gegen den Letzten spielt, denkt man, das wird einfach – das wird es aber nicht“, betont er. „Die haben nichts zu verlieren, kommen zu uns und werden alles reinwerfen.“ Vlaski warnt seine Mitspieler vor Überheblichkeit: „Wir sind der Favorit, das brauchen wir gar nicht wegdiskutieren. Aber wir wissen, was auf uns zukommt, kennen die Mannschaft gut und sind darauf eingestellt.“ Zwar fehlen den Ramlingern einige Akteure, doch das Ziel ist klar: „Wir wollen die drei Punkte holen und das auch auf dem Platz zeigen.“

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Ramlingen/Ehlershausen II führt die Tabelle mit 28 Punkten an, während der SV 06 Lehrte mit lediglich fünf Zählern aus elf Spielen Schlusslicht ist. Die Gastgeber erzielten bereits 35 Tore – Lehrte lediglich acht. Für Spiegel und seine Mannschaft geht es also nicht nur um Punkte, sondern auch um Haltung. „Wir wollen zeigen, dass wir auch gegen ein Topteam bestehen können“, sagt der Trainer. „Wenn wir geschlossen auftreten, ist vielleicht was drin.“

Trotz der klaren Kräfteverhältnisse will der SV 06 Lehrte das Spiel nutzen, um Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben im Tabellenkeller zu tanken. Ein Punktgewinn beim Ligaprimus wäre dafür der ideale Start.