Favorit gegen Kellerkind: Homburg vor Pflichtaufgabe

Am Samstag, den 21. Februar 2026 um 14:00 Uhr, steht in der Regionalliga Südwest im Waldstadion eine richtungsweisende Partie auf dem Programm: Der FC 08 Homburg empfängt die TSG Balingen zum Rückrundenauftakt nach der Winterpause. Für beide Teams bedeutet diese Begegnung mehr als nur drei Punkte – Homburg will seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel unterstreichen, während Balingen dringend Boden im Abstiegskampf gutmachen muss.
Die Saarländer gehen mit merklichem Rückenwind in die Partie. Mit 32 Punkten aus 20 Spielen liegt Homburg derzeit auf einem soliden sechsten Tabellenplatz und hat zuletzt im Testspiel gegen den Bahlinger SC einen 3:2-Erfolgeingefahren, was die positive Stimmung im Umfeld noch weiter befeuert. Die Offensive zeigte sich in der Vorbereitung treffsicher, und auch die Formkurve der letzten Pflichtspiele vor der Winterpause stimmt: Zwei Siege aus den jüngsten Begegnungen untermauern die Heimstärke des FCH.
Die Bilanz gegen Balingen spricht zudem klar für die Hausherren: Im Hinspiel der Saison gewann Homburg deutlich mit 4:1, und in den direkten Duellen der jüngeren Vergangenheit setzte sich der FCH mehrfach durch. Diese historischen Werte spiegeln eine gewisse Überlegenheit wider, die Homburg im Saarland weiter ausbauen möchte.
Für TSG Balingen hingegen steht das Duell im Zeichen der Mission Klassenerhalt. Mit derzeit nur 16 Punkten liegt der Aufsteiger auf dem ersten Abstiegsplatz der Regionalliga Südwest und muss dringend punkten, um den Abstand zu den Nichtabstiegsrängen zu verringern. Die Defensive der Balingen erwies sich in dieser Saison als besonders anfällig: Mit 49 Gegentoren stellt sie die schwächste Abwehrreihe der Liga, was angesichts der Offensivstärke der Homburger ein deutliches Handicap ist.
Trotz der prekären Lage blickt der TSG-Kader nach eigener Aussage mit Zuversicht auf den Rückrundenstart. Die Winterpause wurde intensiv genutzt, um Lauf- und Spielrhythmus zu stabilisieren, und das Trainerteam hofft, dass die harte Arbeit in den ersten Ligaspielen Früchte trägt. Gerade auswärts hat Balingen bislang Schwierigkeiten, Punkte mitzunehmen – erst acht Zähler stehen dort auf der Habenseite, und nur ein Sieg in den letzten fünf Begegnungen macht die Aufgabe gegen Homburg nicht einfacher.
Sportlich treffen hier zwei grundverschiedene Bedürfnisse aufeinander: Homburg will Anschluss an die oberen Ränge halten und im eigenen Stadion dominant auftreten, während Balingen mit Kampfgeist und Teamgeist den dringend benötigten Impuls setzen möchte um von ganz unten wegzukommen. Vor dem Anpfiff gilt der Gastgeber in vielen Analysen als klarer Favorit, nicht zuletzt wegen der eigenen Offensivpower und der defensiven Schwächen des Gastes.
Mit dem Abpfiff entscheidet sich nicht nur über drei Punkte im Abstiegskampf oder im Mittelfeld, sondern auch über das Momentum für die Wochen, die folgen: Kann Homburg seine Form bestätigen? Findet Balingen den Schlüssel zum wichtigen Auswärtspunkt? Antworten liefert der erste Spieltag nach der Winterpause am Samstag im Waldstadion.