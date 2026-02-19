Favorit gegen Kellerkind: Homburg vor Pflichtaufgabe von Isaija Zecevic · Heute, 10:13 Uhr · 0 Leser

Homburg 08 hat nur neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Freiberg. – Foto: Alex Kölml

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg TSG Balingen TSG Balingen 14:00

Am Samstag, den 21. Februar 2026 um 14:00 Uhr, steht in der Regionalliga Südwest im Waldstadion eine richtungsweisende Partie auf dem Programm: Der FC 08 Homburg empfängt die TSG Balingen zum Rückrundenauftakt nach der Winterpause. Für beide Teams bedeutet diese Begegnung mehr als nur drei Punkte – Homburg will seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel unterstreichen, während Balingen dringend Boden im Abstiegskampf gutmachen muss. Die Saarländer gehen mit merklichem Rückenwind in die Partie. Mit 32 Punkten aus 20 Spielen liegt Homburg derzeit auf einem soliden sechsten Tabellenplatz und hat zuletzt im Testspiel gegen den Bahlinger SC einen 3:2-Erfolgeingefahren, was die positive Stimmung im Umfeld noch weiter befeuert. Die Offensive zeigte sich in der Vorbereitung treffsicher, und auch die Formkurve der letzten Pflichtspiele vor der Winterpause stimmt: Zwei Siege aus den jüngsten Begegnungen untermauern die Heimstärke des FCH.

Die Bilanz gegen Balingen spricht zudem klar für die Hausherren: Im Hinspiel der Saison gewann Homburg deutlich mit 4:1, und in den direkten Duellen der jüngeren Vergangenheit setzte sich der FCH mehrfach durch. Diese historischen Werte spiegeln eine gewisse Überlegenheit wider, die Homburg im Saarland weiter ausbauen möchte. Für TSG Balingen hingegen steht das Duell im Zeichen der Mission Klassenerhalt. Mit derzeit nur 16 Punkten liegt der Aufsteiger auf dem ersten Abstiegsplatz der Regionalliga Südwest und muss dringend punkten, um den Abstand zu den Nichtabstiegsrängen zu verringern. Die Defensive der Balingen erwies sich in dieser Saison als besonders anfällig: Mit 49 Gegentoren stellt sie die schwächste Abwehrreihe der Liga, was angesichts der Offensivstärke der Homburger ein deutliches Handicap ist.