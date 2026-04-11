Favorit gegen Außenseiter: Gretesch will nächsten Schritt machen

– Foto: Andreas LITZE Richter

Während Gretesch nach dem Sieg gegen Delmenhorst nachlegen will, reist Scharmbeckstotel mit Rückenwind aus der Rückrunde und ohne Druck an.

Die Ausgangslage vor dem Duell zwischen der SG TSG Gretesch/Osnabrück und dem ATSV Scharmbeckstotel ist eindeutig: Der Tabellendritte empfängt das Schlusslicht. Doch beide Trainer sehen ihre Mannschaften mit klaren Aufgaben vor dem Spiel am Wochenende.

Gretesch geht nach dem überzeugenden Auftritt gegen Delmenhorst mit Selbstvertrauen in die Partie. Trainer Johannes Müller fordert, an diese Leistung anzuknüpfen: „Nach dem Sieg gegen Delmenhorst gilt es für uns jetzt natürlich, daran anzuknüpfen.“ Auch mit Blick auf das Hinspiel und die Tabelle sieht er seine Mannschaft in der Favoritenrolle: „Das Hinspiel war eine klare Sache und auch aufgrund der Tabellensituation gehen wir natürlich als Favorit ins Spiel.“

Gleichzeitig warnt Müller jedoch vor dem Gegner, der sich zuletzt stabilisiert hat: „Uns ist aber auch bewusst, dass Scharmbeckstotel deutlich besser in die Rückrunde gestartet ist als wir.“ Entscheidend werde daher die eigene Leistung sein: „Wenn wir es schaffen, defensiv erneut so eine Leistung zu bringen wie gegen Delmenhorst und vorne die Effizienz zeigen können, die uns in der Hinserie ausgezeichnet hat, sollten wir in der Lage sein, das Spiel erfolgreich zu gestalten.“

Beim ATSV Scharmbeckstotel ist die Rollenverteilung ebenfalls klar – und wird offen angenommen. Trainer Andreas Klug betont nach dem jüngsten Erfolgserlebnis: „Nach unserem Sieg gegen Meppen haben wir die Ostertage genossen.“ Dennoch blickt er realistisch auf die kommende Aufgabe: „Die nächste Paarung gegen Gretesch wird sicher wieder eine Herausforderung, doch deswegen spielen wir ja gerne in der Oberliga.“

Trotz der Außenseiterrolle reist seine Mannschaft nicht ohne Ambitionen an: „Wir fahren nicht dorthin, um zu verlieren, sondern um Spaß zu haben und unser Spiel bestmöglich zu gestalten.“ Die Entwicklung der vergangenen Wochen macht ihm Mut: „In den letzten Spielen haben wir unser Gerüst gefunden und es greifen immer mehr Dinge ineinander, was sich auch in der Punktausbeute in der Rückrunde bemerkbar macht.“

Auch wenn die Tabellenkonstellation eindeutig ist, will Scharmbeckstotel weiter Fortschritte machen und den Favoriten ärgern: „Auch wenn wir als Tabellenschlusslicht sicherlich als Außenseiter am Sonntag ins Rennen gehen, wollen wir uns weiterentwickeln und die anderen noch ein wenig ärgern.“

So trifft ein gefestigter Favorit auf einen formverbesserten Außenseiter, der ohne großen Druck aufspielen kann – eine Konstellation, die durchaus Spannung verspricht.