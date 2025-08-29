Favorit Erlbach zu stark – Hauzenberg chancenlos beim 0:3

Es war das erwartet schwere Spiel für den Sturm. Vor heimischer Kulisse bekam der Aufsteiger gegen Erlbach die Grenzen aufgezeigt und unterlag deutlich mit 0:3 (0:2). Während Hauzenberg mit einem Punkt Tabellenschlusslicht bleibt, festigte Erlbach Rang drei und untermauerte seine Regionalliga-Ambitionen.

Von Beginn an übernahm der Favorit die Kontrolle. Bereits in der 17. Minute traf Leonhard Thiel nach feiner Kombination zur 1:0-Führung für die Gäste. Kurz darauf kam es noch dicker für den Sturm: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Maximilian Sammereier den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0 (30.). Hauzenberg versuchte in der Folge, über Standards zurück ins Spiel zu finden, doch echte Gefahr strahlte der Neuling kaum aus. Erlbach hingegen hätte durch Leonhard Thiel bereits vor der Pause noch erhöhen können.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste zunächst etwas Tempo herausnehmen, blieben aber klar überlegen. In der 64. Minute machte Milos Lukic mit dem 3:0 den Deckel endgültig drauf.

Hauzenbergs größte Chance auf den Ehrentreffer vergab kurz vor Schluss Senad Sallaku, der nach schöner Vorarbeit nur knapp am langen Pfosten vorbeisetzt (85.). So blieb Erlbach-Keeper Lorenz Becherer auch in seinem dritten Bayernligaeinsatz ohne Gegentreffer.



Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach) nach dem Spiel: "Unsere Mannschaft hat heute eine absolut souveräne Leistung gezeigt. Der Sieg ist in dieser Höhe vollkommen verdient. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt und über 90 Minuten konstant unsere Leistung abgerufen, sodass dieses Ergebnis zustande kam. An dieser Stelle möchte ich im Namen der gesamten Mannschaft Sebastian Hager eine schnelle und gute Besserung wünschen, der sich leider zu Beginn des Spiels eine Schulter-Eckgelenkssprengung zugezogen hat – ein ganz wichtiger Spieler für uns."