Favorit Caldern muss sich in Mornshausen strecken

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen den Favoriten TSV Caldern mit 3:1 am Rande einer Niederlage, ehe der TSV noch ein 3:3 heraus holt. 4:0 gewinnt der SSV Endbach/Günterod sein Derby bei Wommelshausen/Dernbach. Das gleiche Ergebnis feiert der FSV Buchenau gegen ein dennoch starkes Vatanspor Dautphe. Ein halbes Dutzend Tore erzielte die SG Versbachtal bei ihrem A-Liga-Einstand daheim gegen den FV Breidenbach II.