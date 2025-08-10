 2025-08-07T08:03:27.630Z

Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen mit Jan Niklas Heck (rechts) und der TSV Caldern mit Toki Hiromoto trennen sich am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B mit 3:3. © Jens Schmidt
Favorit Caldern muss sich in Mornshausen strecken

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf knöpft die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen dem TSV Caldern Zählbares ab. Endbach/Günterod jubelt im Derby über die Tabellenspitze +++

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen den Favoriten TSV Caldern mit 3:1 am Rande einer Niederlage, ehe der TSV noch ein 3:3 heraus holt. 4:0 gewinnt der SSV Endbach/Günterod sein Derby bei Wommelshausen/Dernbach. Das gleiche Ergebnis feiert der FSV Buchenau gegen ein dennoch starkes Vatanspor Dautphe. Ein halbes Dutzend Tore erzielte die SG Versbachtal bei ihrem A-Liga-Einstand daheim gegen den FV Breidenbach II.

