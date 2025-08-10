Favorit Caldern muss sich in Mornshausen strecken

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf knöpft die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen dem TSV Caldern Zählbares ab. Endbach/Günterod jubelt im Derby über die Tabellenspitze +++
Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen den Favoriten TSV Caldern mit 3:1 am Rande einer Niederlage, ehe der TSV noch ein 3:3 heraus holt. 4:0 gewinnt der SSV Endbach/Günterod sein Derby bei Wommelshausen/Dernbach. Das gleiche Ergebnis feiert der FSV Buchenau gegen ein dennoch starkes Vatanspor Dautphe. Ein halbes Dutzend Tore erzielte die SG Versbachtal bei ihrem A-Liga-Einstand daheim gegen den FV Breidenbach II.