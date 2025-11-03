Favorit Bissingen stolpert über die Schmuttertaler 

Bäumenheim war noch aus dem Testspiel von der vergangenen Saison (7.Juli 2024), wo man zuhause eine deftige 0:10 Schlappe hinnehmen musste, sichtlich gewarnt, und versuchte deshalb mit einer verstärkten Defensive zum Erfolg zu kommen. Nach einer eher verhaltenen Anfangsphase verzeichneten die Schmuttertaler in der 15. Minute eine Riesenmöglichkeit, als sich der spielfreudige Tim Groschwitz auf der rechten Seite durchsetzte, doch Luca Utz zum Entsetzen seiner Fans, das Spielgerät aus kurzer Distanz per Kopf über das Gästetor wuchtete. Die nächsten Minuten musste dann TSV-Schlussmann Lukas Zangl mehrmals auf der Hut sein und konnte mit Glanzparaden einen Rückstand verhindern (25./37./39.). Machtlos war er jedoch in der 41. Minute, als Bissingens Fabian Rett aus zirka acht Metern zur 0:1 Führung traf. Doch Bäumenheim zeigte sich nicht geschockt - im Gegenteil - nach einem Freistoß von Kevin Bumberger, war TSV-Spielmacher Leon Utz zur Stelle und setzte das Spielgerät zum 1:1 Ausgleich in die Maschen (43.). Nach der Pause nahmen nun die Hausherren überraschenderweise das Heft in die Hand, und Tim Groschwitz hätte nach einem tollen Solo fast den Führungstreffer erzielt, doch Gästekeeper Hubert Bschorer wusste durch geschicktes Stellungsspiel dies zu verhindern (48.). Drei Zeigerumdrehungen später versagten dem Bissinger Luca Müske, nach einem mustergültigen Konter, bei einer Megachance die Nerven. Pech hatte dagegen Bäumenheims Patrick Knoben nach einer gespielten Stunde, als sein Distanzschuss flach am linken Pfosten des Gästetores im Toraus landete. Anders in der 64. Minute, als sich Laurin Bumberger mit in dem Angriff einschaltete, und aus spitzem Winkel dem Gästekeeper keine Abwehrchance ließ - 2:1 – und ließ somit den Schmutterwald beben! Klar, dass nun die Bissinger mit aller Macht auf den Ausgleich drängten, doch die Sattelfeste TSV-Abwehr ließ kaum mehr etwas anbrennen. Und wenn, dann war Keeper Lukas Zangl zur Stelle und konnte so manche heikle Situation durch energisches Eingreifen bereinigen. In der fünfminütigen Nachspielzeit hätte Tim Groschwitz fast noch das erlösende 3:1 erzielt, doch TSVB-Schlussmann Bschorer konnte mit einem Reflex diese Möglichkeit zunichtemachen! Was soll’s, sagten sich die euphorisierten TSV-Fans, und ließen nach dem Abpfiff vom guten Spielleiter ihre Mannschaft hochleben!

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim