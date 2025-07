Favorit bejubelt Titelverteidigung: Olching lässt gegen Schöngeising nichts anbrennen

Die Entscheidungen im Sparkassencup sind gefallen: Olching holt den Titel gegen Schöngeising. Weikertshofen schlägt Geiselbullach im kleinen Finale.

Olchings Coach Felix Mayer wirkte zufrieden mit den 90 Minuten, auch wenn das Tempo etwas gefehlt habe. Der 29-Jährige verwies auf die intensive Trainingswoche, zudem steckten einem Großteil der Akteure 90 Testspiel-Minuten vom Freitagabend gegen den Landesligisten SV Aubing (2:1) in den Knochen. Und überhaupt, der SC Schöngeising sei auch keine Laufkundschaft. „Die haben sehr gute Spieler in ihren Reihen“, lobte Mayer den unterlegenen Finalgegner.

Landsberied – Der SC Olching seinen Titel im Sparkassenpokal verteidigt. Die Amperstädter gewannen gegen den SC Schöngeising mit 3:0 (2:0). Der Sieg war nie wirklich in Gefahr. Nach 2007, 2008 und 2024 war es der insgesamt vierte Erfolg in dem traditionellen Turnierformat. Rekordsieger bleibt weiterhin der SC Fürstenfeldbruck mit zwölf Siegen.

In der zweiten Spielhälfte gaben sich die Schöngeisinger nie auf, Torchancen waren jedoch Mangelware. Der Bezirksligist aus Olching dominierte die Partie, ging allerdings mit seinen Torchancen etwas zu sorglos um. „Das hätten wir zielstrebiger lösen können“, meinte Mayer. Der eingewechselte Ferenc Ambrus machten drei Minuten nach seiner Einwechslung schließlich den Deckel drauf (58.). Der zahlreich mitgereiste Schöngeisinger Anhang ließen seine Spieler dennoch hochleben.

Geiselbullach hält 70 Minuten gut mit

Das kleine Finale zwischen dem SC Oberweikertsofen und dem TSV Geiselbullach war letztlich eine klare Sache für den Favoriten. Der Landesligist gewann gegen den Bezirksliga-Aufsteiger mit 3:1 (1:0).

Der neue SCO-Coach Sven Teichmann zeigte sich nach dem intensiven Match teilweise zufrieden. „Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung.“ Für den ranghöchsten Verein aus dem Landkreis geht es ab dem kommenden Wochenende wieder um Landesliga-Punkte. Der 55-jährige Neu-Coach wäre sicherlich noch glücklicher gewesen, wenn seine Offensivkräfte vor allem in der zweiten Spielhälfte nicht gar so sorglos mit den Torchancen umgegangen wären. Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held war trotz der Pleite zufrieden. Zumindest mit den ersten 70 Minuten. Da hielt man mit dem Landesligisten mit, in der Schlussphase ging den Bullachern dann die Kraft aus.

Die SCO-Führung durch Christoph Sdzuy (38.) glich Lukas Bründl mit einem sehenswerten Lupfer nach 48 Minuten aus. Bryan Stubhan, der auffälligste Akteur auf dem Feld, schoss den SCO nach 65 Minuten auf die Siegerstraße. Yenal Strauß machte schließlich den Deckel drauf (73.). In der Folge ließen die Weikertshofener Ball und Gegner laufen. (Dirk Schiffner)