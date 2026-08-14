Favorit auf 3. Liga, jetzt Letzter: Fehlstart von SF Siegen perfekt Die Sportfreunde Siegen sind mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, nach drei Spieltagen aber Tabellenletzter der Regionalliga West. Die frühe Trennung von Boris Schommers wirkt nicht mehr nur wie eine hektische Reaktion, sondern wie ein Hinweis auf ein tieferliegendes Problem. von André Nückel · Heute, 23:31 Uhr · 0 Leser

Fehlstart von Siegen. – Foto: Imago/Revierfoto

Selten startet ein Team mit solchen Erwartungen so schlecht in eine Saison. Die Sportfreunde Siegen wurden vor dem Start der Regionalliga West nicht nur als ambitionierter Klub gesehen, sondern von vielen auch als möglicher Aufstiegsanwärter gehandelt. Nach drei Spieltagen steht davon zunächst wenig auf dem Platz: ein Punkt, zwei Niederlagen, 3:6 Tore, letzter Platz. Dazu kommt die frühe Trennung von Trainer Boris Schommers, die bereits nach zwei Spieltagen vollzogen wurde. >>> So lief der Freitag in der Regionalliga West

Auf dem Papier war der Auftakt für Siegen alles andere als unlösbar. Zwei Duelle gegen Aufsteiger hätten den Sportfreunden eigentlich helfen können, sofort in die Saison zu finden. Stattdessen gab es ein 2:3 bei Westfalia Rhynern, anschließend nur ein 1:1 gegen den VfB 03 Hilden und am dritten Spieltag ein 0:2 beim FC Schalke 04 II. Schon nach dem Remis gegen Hilden hatte der Verein die Reißleine gezogen: Geschäftsführer Matthias Georg erklärte in der Vereinsmitteilung, die sportlichen Ziele seien nach den Ergebnissen und vor allem nach den Leistungen in den ersten beiden Partien massiv gefährdet, deshalb musste Coach Schommers gehen - mehr hier. Der Fehlstart trifft den Klub in einer sensiblen Phase Dass ein Trainer nach zwei Spieltagen gehen muss, wirkt auf den ersten Blick nach Aktionismus. Im Fall der Sportfreunde lässt sich die Entscheidung aber zumindest einordnen: Der Verein misst die Mannschaft nicht an einem gewöhnlichen Start eines Aufsteigers, sondern an den eigenen, deutlich höheren Ansprüchen. Genau diese Diskrepanz macht die Lage so brisant.

Auch intern wurde der Fehlstart offenbar früh sehr deutlich benannt. Angreifer Lucas Cueto hatte nach dem Remis gegen Hilden erklärt: "Wir laufen gerade unseren eigenen Ansprüchen hinterher. Es ist immer noch erst das zweite Saisonspiel. Ich weiß, die Erwartungen sind groß. Dem müssen wir uns stellen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir die Ruhe bewahren.“ Schommers selbst sprach nach dem Spiel von einer „Katastrophe“ in den ersten 25 Minuten, besonders im Aufbau und in der zweiten Linie. Nach der Entlassung formulierte Schommers, die Entscheidung schmerze, weil es nicht gelungen sei, das Potenzial der Mannschaft in den ersten beiden Spielen abzurufen. Bis zur Regelung der Nachfolge übernehmen Marco Beier und Mohamed Aslan interimsweise. Sportdirektor Nico Michaty stärkte dem Duo den Rücken und betonte, der Verein vertraue darauf, dass sie die Mannschaft schnell stabilisieren können. Siegen braucht mehr als nur einen neuen Trainer Die Trainersuche ist damit nur ein Teil der Aufgabe. Die Sportfreunde benötigen nicht allein zeitnah einen neuen Chefcoach, sondern vor allem einen Plan, wie die Mannschaft schnell wieder Struktur, Selbstvertrauen und Klarheit bekommt. Denn nach drei Wochen ist aus dem Aufstiegstraum eine frühe Drucksituation geworden. Natürlich sind noch 31 Spieltage zu absolvieren. In dieser Phase entscheidet sich keine Saison endgültig. Trotzdem kann der Rückstand auf die Spitze nach diesem Wochenende im schlechtesten Fall bereits acht Punkte betragen. Für einen Klub, der nicht nur von der 3. Liga träumt, sondern erstmals in jene 3. Liga aufsteigen will, wie sie in ihrer heutigen Form besteht, ist das deutlich zu wenig. Besonders schwer wiegt, dass Siegen gegen zwei Aufsteiger nicht gewinnen konnte. Rhynern steht nach drei Partien sogar ganz oben, Hilden ist noch ungeschlagen, während die Sportfreunde nach dem 0:2 auf Schalke am Tabellenende angekommen sind. Das ist nach drei Spieltagen noch keine sportliche Vorentscheidung, aber ein deutliches Warnsignal. Der Spielplan erhöht den Druck

Fr., 21.08.2026, 19:00 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 19:00 live PUSH