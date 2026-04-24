Favorit Askania erwartet kampfstarkes Frohnau von Oliver Arnold · Heute, 16:43 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte Askania Coe.

Am kommenden Spieltag empfängt SV Askania Coepenick den FCK Frohnau – ein Duell mit unterschiedlichen Voraussetzungen, aber keineswegs ohne Spannung. Die Gastgeber stehen aktuell mit 50 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und befinden sich weiterhin im Rennen um die oberen Plätze. Frohnau hingegen rangiert mit 7 Punkten auf Platz 16, kämpft jedoch weiterhin um den Klassenerhalt.

Trotz der klaren Tabellensituation ist Vorsicht geboten. Das Hinspiel verlief deutlich enger als es die Ausgangslage vermuten lässt. Beim 4:3-Erfolg von Askania entwickelte sich eine offene Partie mit vielen Torraumszenen, in der Frohnau seine offensive Qualität unter Beweis stellte. Auch in den vergangenen Spielen zeigte sich ein ähnliches Bild. Askania konnte zuletzt mit einem 4:1-Auswärtssieg Selbstvertrauen tanken, während Frohnau bei der knappen 2:3-Niederlage erneut seine Torgefahr unterstrich.