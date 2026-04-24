Favorit Askania erwartet kampfstarkes Frohnau

Am kommenden Spieltag empfängt SV Askania Coepenick den FCK Frohnau – ein Duell mit unterschiedlichen Voraussetzungen, aber keineswegs ohne Spannung.
Die Gastgeber stehen aktuell mit 50 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und befinden sich weiterhin im Rennen um die oberen Plätze. Frohnau hingegen rangiert mit 7 Punkten auf Platz 16, kämpft jedoch weiterhin um den Klassenerhalt.
Trotz der klaren Tabellensituation ist Vorsicht geboten. Das Hinspiel verlief deutlich enger als es die Ausgangslage vermuten lässt. Beim 4:3-Erfolg von Askania entwickelte sich eine offene Partie mit vielen Torraumszenen, in der Frohnau seine offensive Qualität unter Beweis stellte.
Auch in den vergangenen Spielen zeigte sich ein ähnliches Bild. Askania konnte zuletzt mit einem 4:1-Auswärtssieg Selbstvertrauen tanken, während Frohnau bei der knappen 2:3-Niederlage erneut seine Torgefahr unterstrich.
Gerade in der Offensive sind die Gäste immer wieder in der Lage, Nadelstiche zu setzen, was sie zu einem unangenehmen Gegner macht – unabhängig von der Tabellenposition.
Für Askania wird es darauf ankommen, die Partie von Beginn an zu kontrollieren und die eigenen Chancen konsequent zu nutzen. Gleichzeitig gilt es, defensiv konzentriert zu bleiben und dem Gegner möglichst wenig Räume zu bieten.
Mit Blick auf die Tabelle hat das Spiel für beide Mannschaften große Bedeutung:
Askania will den Anschluss an die Spitzengruppe halten, während Frohnau jeden Punkt benötigt, um im Abstiegskampf weiter im Rennen zu bleiben.
Die Voraussetzungen sind somit gegeben für eine intensive und umkämpfte Partie.