Fautenbach dreht das Bezirkspokalfinale gegen Rust

Traurige Gesichter beim SV Rust nach dem verlorenen Finale – Foto: Sebastian Barthmes

Eine schwere Verletzung des Fautenbacher Torhüters Luca Bauhüs überschattet das Bezirkspokalfinale in Ottenheim. Seine Mannschaft zeigt Moral und dreht nach einer langen Unterbrechung das Spiel.

Alles Menschliche hängt auf dieser Welt an einem dünnen Faden. Dies wurde am Pfingstsonntag den rund 1800 Zuschauern auf dem Ottenheimer Sportplatz schmerzlich bewusst, die bei heißem Sommerwetter das sportlich gutklassige und spannende Fußball-Bezirkspokalfinale verfolgten. Es lief die 62. Minute, der SV Rust führte mit 1:0, als seine Spieler Nando Schoner und Santino Größer hintereinander in aussichtsreichsten Positionen am mit starken Reflexen reagierenden Fautenbacher Torwart Luca Bauhüs scheiterten. Mehr BZ-Plus-Artikel.