Faustschlag im Freundschaftsspiel: Unschöne Szenen im Test

– Foto: Timo Babic

Am vergangenen Wochenende kam es im Fußballbezirk Enz/Murr zu unschönen Szenen. Folgende Informationen teilt der Bezirk dazu mit.

"Faustschlag im Freundschaftsspiel

Im Rahmen eines Freundschaftsspiels kam es am vergangenen Wochenende zu einer nicht tolerierbarden Gewalthandlung auf dem Fußballplatz.

Was ist passiert? Nach einem Foulspiel im Zweikampf, das der Schiedsrichter mit einem Freistoß ahndete, verlor der gefoulte Spieler die Kontrolle und verpasste einem unbeteiligten Gegenspieler einen heftigen Faustschlag ins Gesicht. Dabei zog sich der getroffene Spieler eine stark blutende Platzwunde an der Augenbraue zu und musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Schiedsrichter reagierte umgehend, zeigte dem Täter die Rote Karte und stellte den Spieler vom Feld. Dank des besonnenen Eingreifens konnte ein größerer Tumult verhindert werden.

Das Sportgericht Enz/Murr wird sich nun mit dem Vorfall beschäftigen und eine angemessene Strafe verhängen.

Wir wünschen dem verletzten Spieler eine schnelle und vollständige Genesung!"