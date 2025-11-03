Faustschlag bringt Sperre, Spielverlegungen, Spielwertung, Ü70-Meister

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Faustschlag bringt Spieler des VfL Stammheim mehrwöchige Sperre
Nach dem Punktspiel der Herren-Reserve des VfL Stammheim gegen die Spvgg Wart-Ebershardt (Kreisliga A) hat das Sportgericht Nordschwarzwald einen Spieler des VfL wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre von sechs Pflichtspielen belegt.
Der Spieler hatte nach einem Foul seines Gegenspielers den Schiedsrichterpfiff abgewartet und anschließend mit der Faust zugeschlagen. Der Schlag traf den Gegner im Brustbereich und schleuderte ihn gegen den Spielfeldzaun.
Das Sportgericht bewertete die Aktion als „völlig überzogen und der Situation unangemessen“ und verhängte die Mindestsperre nach § 83 RVO. Eine Geldstrafe wurde nicht ausgesprochen, der Spieler trägt jedoch die Verfahrenskosten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Strafe wegen Zuschauerverhalten
Nach dem Bezirkspokalspiel zwischen dem TSV Neuhengstett und der SGM Oberreichenbach/Würzbach hat das Sportgericht Nordschwarzwald die SGM Oberreichenbach/ Würzbach wegen sportwidrigen Zuschauerverhaltens mit einer Geldstrafe im unteren dreistelligen Bereich belegt.
Mehrere Zuschauer aus dem Gästebereich beleidigten in der zweiten Halbzeit Spieler der Heimmannschaft mit derben Ausdrücken und drohten dem Schiedsrichter sinngemäß: „Pfeif richtig, sonst sehen wir uns nach dem Spiel am Auto.“
Das Gericht wertete das Verhalten als massiven Eingriff in das Spielgeschehen und stellte klar, dass der Verein für seine Anhänger verantwortlich ist. Da die Störungen beinahe zu einem Spielabbruch geführt hätten, fiel die Strafe entsprechend aus. Der bestrafte Verein bedauerte den Vorfall und kündigte an, künftig stärker auf seine Zuschauer einzuwirken.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielausfall in der Bezirksliga: SGM Kreßberg – SV Unterweissach (wegen Unbespielbarkeit des Platzes)
Spielausfall in der Kreisliga B3: TSV Schmiden – TSV Rudersberg II (Nichtantritt Rudersberg aufgrund Spielermangels) – Spielwertung: 3:0
Spielausfall in der Kreisliga A4: TV Stetten II – TSV Miedelsbach II (Nichtantritt TSV Miedelsbach aufgrund Spielermangels)
Neuansetzung in der Kreisliga B3: TV Oeffingen II – TSV Rudersberg II - neu: 14.12.2025, 12:45 Uhr
Spielwertung in der Kreisliga B2: SV Spiegelberg – TSV Schwaikheim II (02.11.2025) – Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Gäste aufgrund Spielermangels).
Spielabsage in der Kreisliga B7: Kreßberg II- Unterdeufstetten wurde ebenfalls wegen Unbespielbarkeit des Spielfeldes abgesagt.
Spielwertung in der Kreisliga A der Herren (Reserve): Spvgg Gammesfeld – FC Honhardt – Wertung: 3:0 (Nichtantritt wegen Spielermangel)
Spielverlegungen:
Kreisliga A, Frauen: TSV Schlechtbach – TSV Michelfeld II – bisher: 22.03.2026, neu: 08.03.2026, 10:30 Uhr
Kreisliga A, Herren: TSV Gerabronn – FC Matzenbach – bisher: 16.11.2025, neu: 15.11.2025, 15:00 Uhr
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Die Ansetzung der folgenden Spiele haben sich geändert:
Kreisliga B, Staffel 1
Spielkennung: 351300077
Sportfreunde Stuttgart II – Spvgg Möhringen II
vom 02.11.2025
Neuer Termin:
Dienstag, den 04.11.2025 um 19.30 Uhr
Spielkennung: 351300080
Spvgg Stetten/Filder II – TSV Heumaden II
vom 02.11.2025
Neuer Termin:
Dienstag, den 04.11.2025 um 19.30 Uhr
Das teilt der Fußballbezirk mit:
WFV Ü70 Meisterschaft am 31.10.25 in Flein
Am letzten Tag des Monats Oktober trafen in Flein zwei besondere Teams aufeinander. Die Ü70 Unterland Auswahl empfing die Ü70 aus Bissingen zum Spiel um die Ü70 Meisterschaft. Bei bestem Oktoberwetter begrüßte der Bezirksvorsitzende Hartmut Megerle beide Teams und die anwesenden Zuschauer und wünschte allen ein spannendes und interessantes Fußballspiel.
Bissingen spielte von Beginn an offensiv nach vorne und konnte in der 4. Spielminute bereits den Führungstreffer erzielen. Die Unterland Auswahl bemühte sich aber kam nicht zum Abschluss. Anders wiederum Bissingen, in der 20. Minute wurde die Führung auf 2:0 ausgebaut, mit dem es auch in die Pause ging. In der 2. Spielhälfte ließen die Kräfte der Unterland Auswahl doch merklich nach. Auch wenn man noch zwei Ehrentreffer erzielen konnte, war Bissingen nicht zu bezwingen und legte selbst noch fünf Treffer nach.
Schiedsrichter Heiko Bachmann aus Flein hatte einen ruhigen Nachmittag und beendete die Partie nach 60 Minuten mit dem Ergebnis 7:2 für Bissingen.
Bei der anschließenden Siegerehrung durch Hartmut Megerle gab es nur zufriedene Gesichter - auch wenn der Sieg aus Unterländer Sicht etwas zu hoch ausfiel. Aber das Ergebnis war nicht ganz so wichtig, der Spaß am Fußball stand im Vordergrund und jeder freute sich, dass es keine Verletzungen in der sehr fairen Partie gab.
Von beiden Mannschaften ging ein besonderer Dank an den WFV, der diese Ü70 Meisterschaft ausgerichtet hatte. Für die Zukunft wünscht man sich noch die eine oder andere Ü70 Mannschaft um die Meisterschaft in einem Turniermodus auszuspielen.
