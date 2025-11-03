Faustschlag bringt Sperre, Spielverlegungen, Spielwertung, Ü70-Meister

+++

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Faustschlag bringt Spieler des VfL Stammheim mehrwöchige Sperre

Nach dem Punktspiel der Herren-Reserve des VfL Stammheim gegen die Spvgg Wart-Ebershardt (Kreisliga A) hat das Sportgericht Nordschwarzwald einen Spieler des VfL wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre von sechs Pflichtspielen belegt.

Der Spieler hatte nach einem Foul seines Gegenspielers den Schiedsrichterpfiff abgewartet und anschließend mit der Faust zugeschlagen. Der Schlag traf den Gegner im Brustbereich und schleuderte ihn gegen den Spielfeldzaun.

Das Sportgericht bewertete die Aktion als „völlig überzogen und der Situation unangemessen“ und verhängte die Mindestsperre nach § 83 RVO. Eine Geldstrafe wurde nicht ausgesprochen, der Spieler trägt jedoch die Verfahrenskosten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Strafe wegen Zuschauerverhalten

Nach dem Bezirkspokalspiel zwischen dem TSV Neuhengstett und der SGM Oberreichenbach/Würzbach hat das Sportgericht Nordschwarzwald die SGM Oberreichenbach/ Würzbach wegen sportwidrigen Zuschauerverhaltens mit einer Geldstrafe im unteren dreistelligen Bereich belegt.

Mehrere Zuschauer aus dem Gästebereich beleidigten in der zweiten Halbzeit Spieler der Heimmannschaft mit derben Ausdrücken und drohten dem Schiedsrichter sinngemäß: „Pfeif richtig, sonst sehen wir uns nach dem Spiel am Auto.“

Das Gericht wertete das Verhalten als massiven Eingriff in das Spielgeschehen und stellte klar, dass der Verein für seine Anhänger verantwortlich ist. Da die Störungen beinahe zu einem Spielabbruch geführt hätten, fiel die Strafe entsprechend aus. Der bestrafte Verein bedauerte den Vorfall und kündigte an, künftig stärker auf seine Zuschauer einzuwirken.