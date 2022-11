Faustschläge: C-Liga-Spiel zwischen Höchst und Erbach abgebrochen In der Schlussphase der Partie sorgt ein Akteur der FSV Erbach für einen Schockmoment +++ Ein Spieler muss ins Krankenhaus +++ Warum nun auch dem TSV Höchst Konsequenzen drohen.

Höchst. Ein Spieler der FSV Erbach II hat in der C-Liga-Partie am Freitagabend für einen echten Schockmoment gesorgt. In der Partie beim TSV Höchst III brannten dem Erbacher in der Schlussphase die Sicherungen durch, er schlug seinen Gegenspieler mit mehreren Faustschlägen zu Boden.