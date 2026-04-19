Faustdicke Überraschung: Suchsdorf 3:1 gegen Tabellenführer Pönitz

Zwei der Torschützen. Links Evan Keinz (SVG Pönitz) gegen Henning Eberling (Suchsdorfer SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Suchsdorfer SV hat beim Kampf um den Klassenerhalt unerwartete Punkte eingesammelt. Mit 3:1 bezwangen die Kieler Spitzenreiter SVG Pönitz in die Knie. Während die Hausherren damit den Anschluss an das rettende Ufer herstellen, könnten die Pönitzer ihre ausgezeichnete Lage beim Aufstieg in die Landesliga verlieren.

Suchsdorfer Effizienz-Gala schockt den Primus

Der Grundstein für den Überraschungscoup wurde bereits im ersten Durchgang gelegt. Suchsdorf agierte aus einer extrem stabilen Defensive und nutzte die sich bietenden Umschaltmomente gnadenlos aus. Den Dosenöffner bildete ein umstrittener Foulelfmeter in der 13. Minute, den Marcel Reinke sicher zum 1:0 und seinen sechsten Saisontreffer verwandelte. SSV-Coach Dennis Guscinas gab sich nach dem Spiel sportlich fair: „Ob es ein Elfmeter war, kann der Schiedsrichter natürlich anders beurteilen als ich, aber ich habe es in der Situation nicht ganz so gesehen.“

Marcel Reinke eröffnet das Konter-Festival Pönitz wirkte in der Folge verunsichert, was der SSV eiskalt bestrafte über die Außenpositionen. Den Dosenöffner bildete ein umstrittener Foulelfmeter in der 13. Minute, den Marcel Reinke sicher zum 1:0 und seinen sechsten Saisontor verwandelte. SSV-Coach Guscinas gab sich nach dem Spiel sportlich fair: „Ob es ein Elfmeter war, kann der Schiedsrichter natürlich anders beurteilen als ich, aber ich habe es in der Situation nicht ganz so gesehen.“

Ole Sellmer (Suchsdorfer SV) am Ball gegen Danny Brack (SVG Pönitz. – Foto: Ismail Yesilyurt

Johann Frerichs erhöht auf 2:0 In der 31. Minute erhöhte Johann Frerichs nach einer sehenswerten Seitenverlagerung von Benedikt Klose trocken vom Sechzehner auf 2:0. Nur drei Minuten später war es Henning Eberling, der nach einem Ballverlust der Pönitzer im Zentrum nach Zuspiel von Tjark Hoppenstock cool blieb und im Eins-gegen-eins auf 3:0 (34.) stellte. „Wir waren in der ersten Halbzeit extrem effektiv“, bilanzierte Guscinas zufrieden. Fast wäre vor dem Pausentee sogar das 4:0 gefallen, hätte der Unparteiische eine vielversprechende Vorteilssituation nicht abgepfiffen. Pönitzer Treffer kommt zu spät Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild grundlegend. Die SVG Pönitz übernahm das Kommando und kam auf gefühlte 80 Prozent Ballbesitz. „Das Duell der Gegensätze wurde durch brutale Effizienz entschieden“, resümierte Pönitz-Trainer Christian Born. „Wir bringen uns selbst aus der Komfortzone heraus, indem wir unsere Chancen nicht nutzen! Wenn du keine schießt, dann musst du hinten sauber bleiben – das sagte schon König Otto“, wusste Born, wo der Bug im System seiner Mannschaft am Samstagnachmittag lag.

Pönitz-Kapitän Justin Toth viele Ideen, aber gegen die Suchsdorfer Abwehrmauer fiel es schwer, Lücken zu fnden. Rechts SSV-Spielführer Moritz Borchers. – Foto: Ismail Yesilyurt

Elf von Christian Born zündet Lunte zu spät Die Scharbeutzer suchten auf einem holprigen Platz unablässig nach spielerischen Lösungen, bissen sich an der leidenschaftlich kämpfenden vielbeinigen Suchsdorfer Abwehr jedoch fast die gesamte zweite Halbzeit die Zähne aus. Die Lunte zu einem Comeback wurde zu spät angezündet: Leistungsträger Evan Keinz, der in der Schlussphase aus der Innenverteidigung in den Sturm beordert wurde, verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern direkt zum 1:3 (87.). Es war jedoch nur noch Ergebniskosmetik. Die Ausnutzung der wenigen klaren Chancen zuvor, u. a. ein Pfostenknaller von Moritz Scholz, hätte vielleicht ein anderes Bild ergeben. Die Suchsdorfer verteidigten mit Befreiungsschlägen und engagiert ihren Vorsprung konsequent bis zum Abpfiff. Mit zwei gefährlichen Umschaltmomenten inklusive. Sorgenfalten beim Spitzenreiter vor dem Topspiel Trotz der Niederlage bleibt Pönitz mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze vor den Spielen am Sonntag, doch der Atem des Verfolgers Heikendorfer SV wird heißer – der HSV hat noch zwei Spiele weniger absolviert. Besonders bitter für Born: Mit Cedric Assmann, Dutschke und Evan Keinz verletzten sich gleich drei wichtige Akteure. „Nun haben wir vier Finalspiele, um uns für die Arbeit der Saison zu belohnen“, so Born mit Blick auf den kommenden Sonntag, wenn es zum direkten Duell im Topspiel in Heikendorf kommt. Dann können die Pönitzer ihr Aufstiegsschicksal mit dem direkten Aufstieg als Meister, das sie mit der dritten Niederlage in den letzten fünf Spielen aus der eigenen Hand gegeben haben, mit einem Sieg wieder zurückholen.

Der gut mitspielende SSV-Keeper Thore Peters, der gut mitspielte, hatte erstaunlicherweise wenig Arbeit. Kevin Heinz (SVG Pönitz) versucht an den Ball zu kommen. – Foto: Ismail Yesilyurt