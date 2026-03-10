 2026-03-10T10:11:42.421Z

Faustdicke Überraschung: Michael Wimmer nicht mehr Jahn-Trainer

Der Dingolfinger löst seinen Vertrag beim Regensburger Drittligisten mit sofortiger Wirkung auf und heuert bei Holstein Kiel an

von Florian Würthele · Heute, 11:18 Uhr
Michael Wimmer hat dem SSV Jahn Regensburg den Rücken gekehrt.
Michael Wimmer hat dem SSV Jahn Regensburg den Rücken gekehrt. – Foto: IMAGO / Maximilian Koch

Paukenschlag beim SSV Jahn! Michael Wimmer verlässt auf eigenen Wunsch den Regensburger Drittligisten. Der Vertrag mit dem Cheftrainer wird in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der 45-jährige Dingolfinger nimmt eine neue Herausforderung an und schließt sich dem Zweitligisten Holstein Kiel als Co-Trainer an. Diese überraschende Nachrichtig trägt der Jahn am Dienstagvormittag an die Öffentlichkeit.

Nach knapp zehn Monaten endet Michael Wimmers Amtszeit beim SSV Jahn schon wieder. „Michael Wimmer ist im Laufe der Rückrunde wiederholt mit dem Wunsch auf den SSV Jahn zugekommen, den Verein verlassen zu dürfen, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Der SSV Jahn hat diesem Wunsch schlussendlich entsprochen und den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst“, erklärt Geschäftsführer Philipp Hausner in einer entsprechenden Pressemitteilung. Er ergänzt: „Michael hat den SSV Jahn in einer schwierigen Phase im Sommer nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga übernommen und sich im Zuge eines Kaderumbruchs den Herausforderungen in der 3. Liga gestellt. Im Laufe der Saison hat er zusammen mit seinem Trainerteam und der Mannschaft den schwierigen Saisonstart erfolgreich gemeistert und ab Herbst in der restlichen Hinrunde und bis zum jetzigen Zeitpunkt sportliche Erfolge erzielt. Bei Michael Wimmer bedanken wir uns für seine inhaltsstarke Arbeit sowie seine positive Art und wünschen ihm alles Gute.“

Was sagt der Niederbayer selbst zu seinem Aus in Regensburg? „Ich hatte hier beim SSV eine intensive, herausfordernde und auch ganz besondere Zeit. Ich bin stolz und dankbar zugleich, dass wir uns nach der schwierigen Phase zu Saisonbeginn erfolgreich stabilisieren konnten und zuletzt wichtige Punkte geholt haben. Entsprechend bedanke ich mich bei meinem Trainerteam, meiner Mannschaft, allen Mitarbeitern, Fans und natürlich auch den Verantwortlichen, die Verständnis für meinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung gezeigt haben. Ich wünsche dem SSV Jahn Regensburg für die Zukunft nur das Beste und maximalen Erfolg“, lässt sich Michael Wimmer zitieren.

„Wir konnten uns in den letzten Wochen eine bessere Ausgangslage für den restlichen Saisonverlauf erarbeiten. Daran hatte Michael als Chef-Trainer einen maßgeblichen Anteil. Für uns gilt nun, auch nach dem Abgang von Michael Wimmer, den Blick nach vorne zu richten und den vollen Fokus weiterhin auf das Erreichen unseres Saisonziels zu legen“, so Alexander Schmalhofer, Sportdirektor des SSV Jahn, und fügt hinzu: „Wir hatten mit Michael einen stets transparenten Austausch, was seinen konkreten Wunsch angeht, sich verändern zu wollen. Ich danke ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm nun weiterhin persönlich und beruflich alles Gute.“

Wie der SSV Jahn außerdem mitteilt, wird bis auf Weiteres Co-Trainer Munier Raychouni das Training übernehmen. Er wird die Mannschaft gemeinsam mit seinem Trainerteam um Philipp Tschauner, Oliver Seitz und Simon Hecht auf das kommende Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr) vorbereiten. Die Befassung mit einer Neubesetzung der Position des Chef-Trainers beginne unmittelbar, heißt es abschließend.