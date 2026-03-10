Faustdicke Überraschung: Michael Wimmer nicht mehr Jahn-Trainer

Michael Wimmer hat dem SSV Jahn Regensburg den Rücken gekehrt. – Foto: IMAGO / Maximilian Koch

Nach knapp zehn Monaten endet Michael Wimmers Amtszeit beim SSV Jahn schon wieder. „Michael Wimmer ist im Laufe der Rückrunde wiederholt mit dem Wunsch auf den SSV Jahn zugekommen, den Verein verlassen zu dürfen, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Der SSV Jahn hat diesem Wunsch schlussendlich entsprochen und den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst“, erklärt Geschäftsführer Philipp Hausner in einer entsprechenden Pressemitteilung. Er ergänzt: „Michael hat den SSV Jahn in einer schwierigen Phase im Sommer nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga übernommen und sich im Zuge eines Kaderumbruchs den Herausforderungen in der 3. Liga gestellt. Im Laufe der Saison hat er zusammen mit seinem Trainerteam und der Mannschaft den schwierigen Saisonstart erfolgreich gemeistert und ab Herbst in der restlichen Hinrunde und bis zum jetzigen Zeitpunkt sportliche Erfolge erzielt. Bei Michael Wimmer bedanken wir uns für seine inhaltsstarke Arbeit sowie seine positive Art und wünschen ihm alles Gute.“



Was sagt der Niederbayer selbst zu seinem Aus in Regensburg? „Ich hatte hier beim SSV eine intensive, herausfordernde und auch ganz besondere Zeit. Ich bin stolz und dankbar zugleich, dass wir uns nach der schwierigen Phase zu Saisonbeginn erfolgreich stabilisieren konnten und zuletzt wichtige Punkte geholt haben. Entsprechend bedanke ich mich bei meinem Trainerteam, meiner Mannschaft, allen Mitarbeitern, Fans und natürlich auch den Verantwortlichen, die Verständnis für meinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung gezeigt haben. Ich wünsche dem SSV Jahn Regensburg für die Zukunft nur das Beste und maximalen Erfolg“, lässt sich Michael Wimmer zitieren.



