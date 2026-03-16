Faustdicke Überraschung im Stadtderby: Schlusslicht knöpft Spitzenreiter Punkt ab

Fest im Griff: Enes Mehmeti (Türk Sport Garching II) klemmt den Arm von Oussama Boulezaz (Hochbrück) ein. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Türk Sport Garching II holt gegen den FC Hochbrück einen Punkt. Der Tabellenführer hatte zuvor zwölf Siege in Folge gefeiert.

Mit Blick auf das Stadtderby der A-Klasse 2 beim FC Türk Sport Garching II könnte man den FC Hochbrück als Favoriten bezeichnen. In diesem Fall dürfte man Harry Kane aber auch einen Fußballer mit einem passablen Torriecher nennen – beides wäre heillos untertrieben.

Denn nicht nur tritt der FCH als Tabellenführer beim Schlusslicht an und hat die Türk-Reserve im Hinspiel mit 15:2 überfahren. Sondern im Gepäck hat die Mannschaft des Trainerduos Emrah Seyrek und Amir Hamzaoui auch eine Serie von zwölf Dreiern am Stück, wobei der jüngste davon ein 10:0-Kantersieg gegen den FC Pontos gewesen ist. Währenddessen verlor der Tabellenletzte Garching sein erstes Spiel des Jahres mit 1:15 in Eschenried.

Am Ende müssen wir sogar von Glück reden, dass wir das Spiel nicht noch verlieren.

Emrah Seyrek (Trainer FC Hochbrück)

Angesichts all dessen ist es also eine mittelgroße Sensation, dass Hochbrück nach 90 Derbyminuten im Seestadion nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskommt. Oder aus Sicht der Gastgeber ausgedrückt: Dank einer kämpferisch herausragenden Leistung trotzt das Schlusslicht dem haushohen Favoriten einen Punkt ab – erst der sechste überhaupt für die Garchinger in dieser Saison.

„Ich denke, es ist verständlich, dass man nach zwölf Siegen in Serie den Gegner auf die leichte Schulter nimmt“, sagt FCH-Trainer Emrah Seyrek nach der Partie. „Wir haben heute eine schlechte Leistung abgeliefert und nicht das gezeigt, was wir eigentlich können.“ In einem hitzigen Spiel mit mehr als einer Prise Derbyatmosphäre sei seine Mannschaft zwar über weite Strecken überlegen gewesen. „Aber vorne hat uns die Durchschlagskraft gefehlt“, moniert der FCH-Coach. „Deshalb hatten wir kaum dicke Chancen.“

Zu allen Überfluss leisten sich die Hochbrücker in der Anfangsphase auch noch ein kollektives Nickerchen, das die Platzherren umgehend bestrafen. Nach einem langen Ball dringt Ionut Vartic in den Strafraum ein und überwindet dort FCH-Keeper Samy Günaydin. Sein 1:0 hat trotz einer zunehmenden Feldüberlegenheit der Gäste bis zur 38. Minute Bestand. Da segelt eine Flanke in den Strafraum des FC Türk Sport, wo Marko Jovanovic den Ball klug per Kopf querlegt zu seinem Teamkollegen Erkut Su. Aus kurzer Distanz nickt der Hochbrücker Kapitän die Kugel mühelos ins Netz – zum 1:1-Ausgleich, bereits das 21. Saisontor für den routinierten Stürmer.

Nun rechnen viele Zuschauer damit, dass der FCH seiner Favoritenrolle endlich gerecht wird. Und tatsächlich sehen sie im zweiten Durchgang ein „Spiel auf ein Tor“, so Emrah Seyrek. Allein gute Einschussmöglichkeiten bleiben Mangelware. „Wir hatten zwei, drei Schüsse, aber die gingen deutlich drüber“, bedauert der Hochbrücker Trainer. „Wir sind vorne einfach nicht durchgekommen.“

In der Schlussphase gibt es dann noch zwei Aufreger. Zunächst kommt Georgica Chiata im Strafraum zu Fall, worauf die FCH-Bank einen Elfmeter fordert – jedoch vergeblich. Nur wenig später fährt der FC Türk Sport einen letzten Konter, an dessen Ende sich dem Tabellenletzten die große Chance zum Siegtreffer bietet. Doch im Eins-gegen-Eins mit dem Stürmer behält Torwart Samy Günaydin die Oberhand und bewahrt seine Elf somit vor der totalen Blamage.

„Am Ende müssen wir sogar von Glück reden, dass wir das Spiel nicht noch verlieren“, gesteht Hochbrücks Coach Emrah Seyrek. Sein Team bleibt trotz des Remis an der Tabellenspitze, während der FC Türk Sport Garching II am anderen Ende des Tableaus weiterhin die Rote Laterne umklammert. (ps)

FC Türk Sport Garching II – FC Hochbrück 1:1 (1:1) Türk Sport: Mi. Dahalic, Soldo, Me. Dahalic (50. Besirevic), Kök, Türker, Kurnaz (74. Feraru), Paun, Vakufac, Mehmeti, Vartic, Oral. FCH: Günaydin, Crneta, Nagy (36. Karovic), Boulezaz, Su, Chiata, Jovanovic (80. Jovic), Vasiljevic, Seyrek, Hassan, Orlando. Tore: 1:0 Vartic (6.), 1:1 Su (38.). Schiedsrichter: Mario Hüneburg (FC Bayern) – Zuschauer: 30.