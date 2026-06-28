Faustdicke Überraschung: Burglengenfeld legt den Jahn aufs Kreuz Der Landesligist belohnt sich für einen aufopferungsvollen Kampf und gewinnt das Jahn-Partnerturnier in Pfakofen von Florian Würthele · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Sascha Hingerl (am Ball) und der SSV Jahn mussten sich gegen Kai Dirmeiers ASV Burglengenfeld geschlagen geben. – Foto: Adlhoch

In einer dicken Überraschung mündete der 5. „Tag der Jahn Partnervereine“, der am Sonntagnachmittag bei tropischer Hitze in Pfakofen vonstatten ging. Zum ersten Mal trugen sich nicht die Profis des SSV Jahn Regensburg in die Siegerliste ein. Sondern der ASV Burglengenfeld. Der Landesligist kämpfte im 45-minütigen Endspiel leidenschaftlich, trotzte dem Drittligisten ein 1:1 ab. Im anschließenden Elfmeterschießen avancierte ASV-Torwart Christian Wagner zum Helden für sein Team. Er parierte zwei Schüsse.

„Im Finale gegen den Jahn, der gegen uns mit Bestbesetzung angetreten ist, muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Gerade das Spiel gegen den Ball, aber auch der Mut mit Ball waren echt klasse. Dass wir das Spiel gewonnen haben, war sehr verdient. Alles in allem ein guter Test – aber eben nur ein Test und nicht mehr. Wir haben noch bis zum 19. Juli Zeit, einige Dinge zu erarbeiten und das werden wir auch“, freute sich Burglengenfelds neuer Trainer Matthias Rascher gegenüber FuPa über diesen Achtungserfolg.



Zu klaren Angelegenheiten avancierten die Halbfinals. Zunächst behaupteten sich die Naabtalkicker souverän mit 3:0 gegen den tapfer kämpfenden Kreisligisten FC Tirschenreuth. „Das fand ich gut, weil wir über 45 Minuten sehr konzentriert gespielt haben“, fasste Rascher zusammen. Anschließend fertigte der SSV Jahn die gastgebende und chancenlose SG Pfakofen/Aufhausen/Wallkofen mit 9:0 ab. Mit einem späten Dreierpack stach John Posselt hervor.





Fürs Finale schickte Jahn-Trainer Sascha Hildmann eine gänzlich neue Mannschaft aufs Feld, die durchaus namhaft bestückt war. Die Profis kamen zwar zu einigen Abschlüssen, meist fehlte es ihnen aber an Zielwasser. Burglengenfeld verteidigte leidenschaftlich, agierte mutig. Und der Underdog ging nach einer Viertelstunde nicht unverdient in Führung. Patrick Suckert vollendete einen schnell vorgetragenen Konter. Anschließend mehrten sich die (Halb-)Chancen für den SSV, der kurz vor Spielende schließlich doch noch ausgleichen konnte. In Minute 42 versenkte Florian Dietz einen von Bauer herausgeholten Elfmeter zum 1:1.



Im Elfmeterschießen scheiterten mit Felix Strauss und Adrian Fein gleich zwei Jahn-Spieler an ASV-Keeper Wagner. Schlussendlich war es an ASV-Kapitän Dominic Fritz, den entscheidenden Strafstoß zu versenken. Ein schöner Achtungserfolg für die Burglengenfelder, inmitten der Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga Mitte. Dagegen hätte sich der Jahn diesen ersten Testauftritt in der Vorbereitung – am Donnerstag war Trainingsauftakt – sicher anders vorgestellt.