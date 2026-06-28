Faustdicke Überraschung: Burglengenfeld legt den Jahn aufs Kreuz

In einer dicken Überraschung mündete der 5. „Tag der Jahn Partnervereine“, der am Sonntagnachmittag bei tropischer Hitze in Pfakofen vonstatten ging. Zum ersten Mal trugen sich nicht die Profis des SSV Jahn Regensburg in die Siegerliste ein. Sondern der ASV Burglengenfeld. Der Landesligist kämpfte im 45-minütigen Endspiel leidenschaftlich, trotzte dem Drittligisten ein 1:1 ab. Im anschließenden Elfmeterschießen avancierte ASV-Torwart Christian Wagner zum Helden für sein Team. Er parierte zwei Schüsse.
„Im Finale gegen den Jahn, der gegen uns mit Bestbesetzung angetreten ist, muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Gerade das Spiel gegen den Ball, aber auch der Mut mit Ball waren echt klasse. Dass wir das Spiel gewonnen haben, war sehr verdient. Alles in allem ein guter Test – aber eben nur ein Test und nicht mehr. Wir haben noch bis zum 19. Juli Zeit, einige Dinge zu erarbeiten und das werden wir auch“, freute sich Burglengenfelds neuer Trainer Matthias Rascher gegenüber FuPa über diesen Achtungserfolg.
Zu klaren Angelegenheiten avancierten die Halbfinals. Zunächst behaupteten sich die Naabtalkicker souverän mit 3:0 gegen den tapfer kämpfenden Kreisligisten FC Tirschenreuth. „Das fand ich gut, weil wir über 45 Minuten sehr konzentriert gespielt haben“, fasste Rascher zusammen. Anschließend fertigte der SSV Jahn die gastgebende und chancenlose SG Pfakofen/Aufhausen/Wallkofen mit 9:0 ab. Mit einem späten Dreierpack stach John Posselt hervor.