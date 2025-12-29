Faustdicke Überraschung beim ersten Qualiturnier der KSV Worms-Alzey

Gau-Odernheim. Kaum erklang in der Gau-Odernheimer Petersberghalle die Schlusssirene, gingen die Arme von Vllaznim Dautaj und den Gefährten vom TuS Gau-Heppenheim hoch. Jawohl, sie hatten es geschafft: Sie haben das erste Qualifikationsturnier zum Topturnier der Schiedsrichter am Sonntag gewonnen. Sie haben die Überraschung gepackt, an die nicht einmal Spielertrainer Marcel Beckmann in seinen kühnsten Träumer hätte glauben wollen: „Als wir am Morgen ins Turnier starteten, hätte ich nicht gedacht, dass wir am Abend hier stehen würden“, kommentierte der Coach.
Nun treffen die Gau-Heppenheimer in der Vorrunde am Sonntag auf den TSV Gau-Odernheim II, den SV Gimbsheim und einen weiteren Qualifikanten. Ob sie eventuell als Qualifikationstunier-Zweiter in eine bessere Gruppe gerutscht wären, wollte Beckmann im Moment des Triumphes nicht weiter bewerten. Stattdessen: „Wir kommen wie heute in die Halle, kicken ein bisschen und wollen Spaß dabei haben“.
Obwohl sich TuS Gau-Heppenheim nur knapp für die Finalrunde qualifizierte, siegte der C-Ligist am Ende nicht unverdient. Er hatte mit das meiste Personal, was bei der Turnierlänge wichtig war. Und mit Vllaznim Dautaj und Manuel Lohmann zwei der besten Angreifer.
Beckmann und die Spieler vom TuS Gau-Heppenheim schleppten ab dem Halbfinale, beim 4:1 über den starken FSV Osthofen, Ballast durchs Turnier. Labinat Dautaj, der jüngste Bruder von Vllaznim Dautaj, hatte sich ohne Fremdeinwirkung erheblich verletzt. Woher seine starken Schmerzen im Hüftbereich kamen, ließ sich vor Ort in der Halle nicht klären. Ein Krankenwagen brachte den Fußballer in die Uni nach Mainz. Das Turnier war deshalb eine gute halbe Stunde unterbrochen.
Nach dem Unfall Dautajs war die bis dahin sehr gute Stimmung in der Halle gedämpfter. So auch im Endspiel, in dem Außenseiter TuS Gau-Heppenheim die SG Armsheim/Flonheim mit 2:1 besiegte. Beide Treffer erzielte Ex-Profi Vllaznim Dautaj (4./11.), der herausragende Fußballer des Turniers. Den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte Sebastian Berlinghof nach einem energischen Solo übers halbe Spielfeld. Als Tabellenzweiter ist auch die SG Armsheim fürs Topturnier am Sonntag qualifiziert. Ihre Vorrundengegner heißen VfL Gundersheim, FSV Saulheim und ein weiterer Qualifikant.
Platz drei eroberte der FSV Osthofen, in dem er die SG Mauchenheim/Freimersheim mit 2:1 ausschaltete. Die Vorrunde hatte der FSV ohne Niederlage überstanden.