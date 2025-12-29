Die SG Armsheim/Flonheim (links) und TuS Gau-Heppenheim lieferten sich ein packendes Endspiel. Foto: Mirco Metzler / pakalski-press

Faustdicke Überraschung beim ersten Qualiturnier der KSV Worms-Alzey Lange Verletzungspause trübt Freude +++ Ex-Profi Vllaznim Dautaj führt TuS Gau-Heppenheim zum Sieg Verlinkte Inhalte Schiriturnier AzWo Saulheim Gundersheim Neuhausen SG RWO Alzey/TV Lonsheim + 40 weitere

Gau-Odernheim. Kaum erklang in der Gau-Odernheimer Petersberghalle die Schlusssirene, gingen die Arme von Vllaznim Dautaj und den Gefährten vom TuS Gau-Heppenheim hoch. Jawohl, sie hatten es geschafft: Sie haben das erste Qualifikationsturnier zum Topturnier der Schiedsrichter am Sonntag gewonnen. Sie haben die Überraschung gepackt, an die nicht einmal Spielertrainer Marcel Beckmann in seinen kühnsten Träumer hätte glauben wollen: „Als wir am Morgen ins Turnier starteten, hätte ich nicht gedacht, dass wir am Abend hier stehen würden“, kommentierte der Coach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Nun treffen die Gau-Heppenheimer in der Vorrunde am Sonntag auf den TSV Gau-Odernheim II, den SV Gimbsheim und einen weiteren Qualifikanten. Ob sie eventuell als Qualifikationstunier-Zweiter in eine bessere Gruppe gerutscht wären, wollte Beckmann im Moment des Triumphes nicht weiter bewerten. Stattdessen: „Wir kommen wie heute in die Halle, kicken ein bisschen und wollen Spaß dabei haben“.

Obwohl sich TuS Gau-Heppenheim nur knapp für die Finalrunde qualifizierte, siegte der C-Ligist am Ende nicht unverdient. Er hatte mit das meiste Personal, was bei der Turnierlänge wichtig war. Und mit Vllaznim Dautaj und Manuel Lohmann zwei der besten Angreifer. Schwere Verletzung sorgt für 30-minütige Unterbrechung