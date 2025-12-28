Faustdicke Überraschung beim Addi-Vetter-Cup

In der Zwischenrunde am dritten Spieltag des Addi-Vetter-Cups wurde den zahlreichen Zuschauern viel Spannung und Dramatik geboten. Am Ende gab es eine faustdicke Überraschung.

Es war wie inszeniert. Im letzten Spiel der Zwischenrunde Gruppe I trafen die beiden Finalisten des Vorjahres aufeinander. Der Kreisligist und Titelträger SV Hellern spielte gegen den Landesligisten VFR Voxtrup. Der VFR Voxtrup hatte sich mit zwei Siegen bereits für die nächste Runde qualifizierte, benötigte nur noch einen Punkt zum Gruppensieg. Der SV Hellern belegte punktgleich mit dem SSC Dodesheide II aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den dritten Platz und benötigte zum Weiterkommen unbedingt einen Punkt. Beide Teams schenkten sich im über weite Strecken ausgeglichen Spiel nichts. Es war ein sehr umkämpftes und spannendes Spiel. Klare Tormöglichkeiten blieben Mangelware. Drei Minuten vor dem Ende konnte Voxtrup einen Ball im Spielaufbau des SV Hellern abfangen und nach schnellem Umschaltspiel durch den achten Turniertreffer von Sercan Cam zum viel umjubelten Führungstreffer nutzen. In der sehr hektischen Schlußphase setzte der SV Hellern alles auf eine Karte, der Ausgleich gelang allerdings nicht mehr. Der Titelträger schied bereits in der Zwischenrunde aus.

Auch nach der Schlußsirene hatten sich die Mannschaften des SV Hellern und VFR Voxtrup noch viel zu erzählen.

Auch der Schlußspurt in der Gruppe J sorgte für viel Spannung und einigen Emotionen. Der SC Bosna sah nach zwei deutlichen Siegen mit sechs Punkten bereits wie der sichere Teilnehmer an der Zwischenrunde aus. Aber es kam ganz anders. Zunächst gewann der SV Kosova im hektischen Direktduell gegen den SC Bosna mit 6:2 und zog in der Tabelle aufgrund des besseren Torverhältnisses am SC Bosna vorbei.

– Foto: Michael Eggert

Das gelang dann auch noch RW Sutthausen mit einem 10:0-Kantersieg gegen den VFB Schinkel und sicherte sich am Ende trotz der 1:4-Niederlage gegen den SC Bosna den Gruppensieg vor dem SV Kosova und dem SC Bosna.

Wir haben noch Stimmen zum Turniertag eingefangen: Der Trainer des SV Kosova Florim Osmanaj freute sich über das Weiterkommen seiner Mannschaft und sagte uns: "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Nach dem unglücklichen Start gegen RW Sutthausen standen wir früh unter Druck, haben uns aber gesteigert und am Ende verdient gegen VfB und Bosna gewonnen. Mit der großartigen Unterstützung unserer Fans und der richtigen Einstellung haben wir uns den Einzug in die Endrunde erkämpft und freuen uns jetzt riesig darauf."