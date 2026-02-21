Faust fordert Demut und Mut zugleich

– Foto: Philipp Reichelt

Für die Sportfreunde Anderten beginnt am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den TSV Stelingen die zweite Saisonphase in der Bezirksliga 2 Hannover. Nach einer intensiven Wintervorbereitung unter schwierigen Bedingungen geht es für den Aufsteiger direkt gegen ein Spitzenteam. Das Hinspiel verloren die Andertener im August deutlich mit 1:4.

Mit 20 Punkten aus 16 Spielen steht Anderten aktuell auf Rang zehn und hat sich ein solides Polster auf die Abstiegsplätze erarbeitet. Stelingen hingegen spielt als Tabellendritter mit 32 Punkten um den Aufstieg mit und zählt zu den offensivstärksten Teams der Liga.

Trainer Tobias Faust sieht seine Mannschaft dennoch gut gerüstet: „Die Vorbereitung hatte für fast alle schwierige Bedingungen. Wettertechnisch musste man kreativ werden. Aber wir haben die Zeit sinnvoll genutzt und uns gut vorbereitet.“

„Stelingen ist ein Top-Team, steht zu Recht dort oben“, sagt Faust. „Da müssen wir alles in die Waagschale werfen, damit die Punkte in Anderten bleiben.“ Trotz der klaren Außenseiterrolle geht der Coach selbstbewusst in die Partie: „Mit einer gewissen Demut, aber auch mit Überzeugung. Wir wollen Stelingen ein Bein stellen. Dafür muss an dem Tag alles passen.“

Die Sportfreunde setzen dabei auf ihre Heimstärke und die mannschaftliche Geschlossenheit, die sie im Herbst ausgezeichnet hat. Beide Teams fiebern dem Re-Start entgegen. „Ich denke, alle freuen sich, dass es wieder losgeht“, so Faust.

Anpfiff ist am Sonntag um 14 Uhr in Anderten.