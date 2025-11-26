Faurndau fordert Ebersbach – Esslingen empfängt Spitzenreiter Donzdorf

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils steht an, sofern die Partien ausgetragen werden können. An der Spitze empfängt Aufsteiger Faurndau den starken SV Ebersbach/Fils zum Verfolgerduell, während Spitzenreiter Donzdorf beim formstarken RSK Esslingen gefordert ist. Heiningen reist als Favorit zum Schlusslicht nach Geislingen, will aber nach dem Kraftakt gegen Faurndau nichts anbrennen lassen. Im Tabellenkeller stehen mit Jesingen gegen Plochingen und Berkheim gegen Frickenhausen zwei Partien an, die über wichtige Punkte im Kampf ums Überleben entscheiden könnten.

Salach will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder Konstanz finden. Gegen Oberboihingen, das sich mit einem 4:2 über Geislingen etwas Luft verschafft hat, zählt für die Gastgeber nur ein Sieg, um den Anschluss ans obere Mittelfeld zu halten. Ein interessantes Duell zweier Teams, die auf ihre eigene Weise Stabilität suchen.

Im Abstiegskampf treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Jesingen steht mit elf Zählern auf Platz 14, Plochingen liegt nur zwei Punkte davor. Beide Mannschaften zeigen sich kämpferisch, aber zu fehleranfällig in der Defensive. Während Jesingen zuletzt in Kirchheim nur knapp verlor, holte Plochingen einen Sieg aus den vergangenen vier Partien. Für beide Teams ist dieses Spiel ein Sechs-Punkte-Duell – der Verlierer dürfte in der Winterpause mit Sorgenfalten in die Rückrunde gehen.

Der Spieltag beginnt am Donnerstag mit einem Kellerduell unter Flutlicht. Berkheim steckt tief im Tabellenkeller, hat aber gegen Frickenhausen die Gelegenheit, endlich den zweiten Saisonsieg zu feiern. Die Gäste reisen mit Rückenwind an, nachdem sie Türkspor Nürtingen 3:2 bezwangen. Für Frickenhausen wäre ein Auswärtssieg die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld zu etablieren. Berkheim muss defensiv stabiler werden – 50 Gegentore in 14 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Gelingt der Mannschaft von Patrick Bauer eine Überraschung, könnte das neue Hoffnung entfachen.

Geislingen II wartet nach 14 Spielen weiter auf den ersten Saisonsieg, während Heiningen mit 65 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga stellt. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Dennoch muss Heiningen konzentriert bleiben. Für Geislingen gilt: so lange wie möglich dagegenhalten – und vielleicht auf einen Sahnetag hoffen. ---

Das Topspiel des Wochenendes: Zwei der stärksten Teams treffen direkt aufeinander. Faurndau will nach den Niederlagen gegen Donzdorf und Heiningen im nächsten Topspiel endlich punkten, während Ebersbach/Fils mit elf Siegen auf Rang drei lauert. Besonders die Offensive verspricht Spannung – Faurndau erzielte 43 Tore, Ebersbach glänzt mit der Defensive. Beide Teams agieren mit hoher Intensität, kleine Fehler könnten das Spiel entscheiden. Der Sieger bleibt im Titelrennen, der Verlierer muss vorerst abreißen lassen. ---

Zwei Aufsteiger, die sich auf Augenhöhe begegnen. Weilheim/Teck hat nach der Niederlage in Ebersbach etwas Wiedergutmachung zu betreiben, steht aber mit 25 Punkten weiter komfortabel im oberen Mittelfeld. Denkendorf zeigte zuletzt mit dem 4:1 gegen Berkheim, dass man spielerisch mithalten kann. Für beide Teams ist es ein Spiel ohne Druck, aber mit viel Prestige – wer hier siegt, darf weiter vom oberen Drittel träumen. ---

Türkspor Nürtingen und Kirchheim trennen vor dem direkten Duell 13 Punkte. Während Kirchheim/Teck zuletzt das Derby gegen Jesingen knapp für sich entschied, musste Türkspor trotz engagierter Leistung in Frickenhausen eine bittere Niederlage hinnehmen. Für Kirchheim/Teck geht es darum, den Anschluss an die Top fünf zu halten, Türkspor will den Abstiegsplätzen weiter enteilen. Spannung ist garantiert. ---

Ein echtes Spitzenspiel zum Abschluss des Spieltags. RSK Esslingen spielt als Aufsteiger eine gute Saison und empfängt nun den Tabellenführer. Donzdorf reist mit elf Siegen und nur einer Niederlage an, wird aber gewarnt sein: Esslingen besitzt mit 44 Treffern eine brandgefährliche Offensive. Für Donzdorf geht es darum, die Konstanz zu wahren und die Tabellenführung in die Winterpause mitzunehmen. Für RSK wäre ein Punktgewinn bereits ein Achtungserfolg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________