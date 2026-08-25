Fatty-Doppelpack rettet Lübeck, Norderstedt startet mit zwei Siegen

Symbolbild JFV Lübeck – Foto: Andreas Roith

Am 2. Spieltag der U19 Regionalliga Nord blieb der FC Eintracht Norderstedt auch im zweiten Saisonspiel ohne Punktverlust. Der JFV Lübeck und der JFV Bremen holten jeweils nach Rückständen noch einen Zähler, während Werder Bremen II nach der zweiten deutlichen Niederlage am Tabellenende steht.

Der VfV Borussia 06 Hildesheim und der JFV Lübeck trennten sich 2:2. Hildesheim führte nach 50 Minuten mit 2:0, ehe Ebrima Fatty mit zwei Treffern in der 63. und 76. Minute noch für den Ausgleich sorgte.





Der FC Eintracht Norderstedt setzte sich mit 4:2 gegen den JFV Calenberger Land durch und gewann damit auch sein zweites Saisonspiel.





Erneut eine hohe Niederlage musste die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen hinnehmen. Nach dem 0:6 zum Saisonstart gegen den JFV Calenberger Land verlor Werder auch gegen den HSC Hannover deutlich mit 1:5 und ist aktuell Tabellenschlusslicht.





Auch der JFV A/O/B/H/H kassierte seine zweite Niederlage. Beim Niendorfer TSV verlor die Mannschaft mit 0:3 und steht derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Danyel Mohamad erzielte zwei Treffer für Niendorf. Trotz der Niederlage sieht der JFV-Trainer eine Leistungssteigerung.







Der SC Nienstedten gewann gegen den Blumenthaler SV nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Henry Ernst Schmitz erzielte in der 82. Minute den entscheidenden Treffer.





Erneut spät kam der JFV Bremen zum Ausgleich. Nachdem die Mannschaft bereits zum Saisonstart kurz vor dem Ende einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatte, fiel auch beim 1:1 gegen den VfB Oldenburg der Ausgleich erst kurz vor Schluss. Luk Marlon Bender hatte Oldenburg in der 23. Minute in Führung gebracht, Elias Hankel traf in der 87. Minute zum 1:1.



