Fatlum Ahmeti schießt Tore wie am Fließband - Rasen wie Halle Bezirksliga, Gruppe 1: Mit 21 Toren führt der Jüchener die Tojägerliste seiner Liga souverän an - und trifft auch noch als Futsaler.

Dass der VfL Jüchen-Garzweiler in der Bezirksliga, Gruppe 1 in dieser Saison etwas vorhat, ist sicherlich kein Geheimnis. Mit dem fast unwirklichen Vorsprung von zwölf Zählern auf den ersten Verfolger DJK Gnadental, wenn man das überhaupt noch so nennen darf, gibt es keinen Zweifel daran, dass das Ziel des Trainers Marcel Winkens und des Vereins nur die Landesliga sein kann. Zwischen 2015 und 2019 spielten die Jüchener dort, wissen also, wie sportlich attraktiv die Gegner nach einem Aufstieg sind.

Satte 59 Tore haben die Jüchener in dieser Saison bereits geschossen, und 21 davon gehen auf das Konto von Fatlum Ahmeti, womit der Angreifer die Torjägerliste der Bezirksliga-Gruppe ebenso souverän anführt wie sein Team die der Liga. Mehr als ein Tor pro Spiel im Schnitt bei 17 absolvierten Spielen, das ist eine Hausnummer, die der 30-Jährige da abgeliefert hat. Seit der Saison 2019/20 läuft er für den VfL auf, hat seitdem seine eindeutig erfolgreichste Saison. Allerdings war auch die vorige Spielzeit bereits ziemlich überragend, gelangen ihm auch dort schon 22 Tore in 25 Spielen. Zwei Tore fehlten ihm da als Zweitplatzierter der Torjägerliste zu Fabian Gombarek von Aufsteiger FC Büderich, der ebenfalls Aufstieg und persönliche Auszeichnung zusammen einstrich. Das würde Ahmeti sicher gerne nachmachen.

Doch Ahmeti spielt nicht nur Fußball, er ist auch im Futsal aktiv, bei FF 07 Mönchengladbach. Nachdem er es auch dort in der Saison 2019/20 auf 27 Tore in zehn Spielen und 2021/22 dann nochmal auf 18 Tore in fünf Spielen brachte, läuft er dort parallel inzwischen nur noch für die Allstars in der Landesliga auf. Bilanz dort: 20 Tore in vier Spielen! Torjäger ist eben Torjäger.