Fatlum Ahmeti hat vom Trainerwechsel beim FC Kosova profitiert. – Foto: SJ

Fatlum Ahmeti hat unter neuem Trainer zu alter Stärke gefunden Landesliga, Gruppe 1: Mit Toren zahlt Fatlum Ahmeti das Vertrauen vin Ibo Cöl zurück. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 FC Kosova Fatlum Ahmeti

Es war ein Foto mit Symbolcharakter, das der FC Kosova zu Wochenbeginn auf einem Social Media-Kanal verbreitete. Zu sehen: Torjäger Fatlum Ahmeti, der mit weit ausgebreiteten Armen auf seinen ebenfalls in Jubelpose wartenden Trainer Ibo Cöl zulief. Dieser Schnappschuss brachte so viel mehr zum Ausdruck als nur die Freude über den 3:2-Sieg des FCK über den SC Velbert. Ob gewollt oder nicht konnte dieser auch als verspäteter Abschiedsgruß an Cöls Vorgänger Alfonso Del Cueto gedeutet werden.

Vom Trainerwechsel profitiert Unter dem spanischen Übungsleiter hatte Ahmeti zuletzt einen schweren Stand. Obwohl der 33-Jährige an den ersten vier Spieltagen noch zweimal getroffen hatte, setzte Cueto den Offensivmann im Derby gegen Unterrath erstmals auf die Bank. Mit der neuen Rolle konnte sich der bis dahin eigentlich Unverzichtbare in der Folge nur schwer anfreunden. „Der Trainer hat taktische Gründe genannt. Aber warum er gerade mich aus dem Team genommen hat, konnte er mir nicht erklären“, blickt Ahmeti auf die schwere Zeit zurück, in der er viel Zuspruch aus dem Umfeld erhielt. „Ich habe unzählige Nachrichten bekommen, weil keiner verstanden hat, warum ich plötzlich nicht mehr von Beginn an spielen durfte.“

Unter Ibo Cöl hat sich das Standing Ahmetis in Benrath wieder schlagartig geändert. „Der neue Trainer hat mir von Beginn an zu verstehen gegeben, dass er auf mich setzt“, schildert der Routinier. Ein offensichtlich geschickter Schachzug. Denn Ahmeti zahlt das Vertrauen mit Toren zurück. Auf seinen Dreierpack beim 4:0-Sieg im Kreispokal über den CfR Links ließ der Scharfschütze am Sonntag einen Doppelpack gegen Velbert folgen. Damit legte Ahmeti den Grundstein für den ersten Ligasieg nach zuvor drei Niederlagen in Serie. Großes Lob für Kollegen Naser Ilazi