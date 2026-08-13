Fatihspors erste Prüfüng ist der ESC, Helene Essen will AL-ARZ ärgern

AL-ARZ verpasste in der Vorsaison nur knapp den Aufstieg. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Gemessen an der vorhandenen Kaderqualität dürften in Gruppe 1 sowohl Bezirksliga-Absteiger Fatihspor Essen als auch Vorjahres-Vizemeister AL-ARZ Libanon für die kommende Saison zu den heißesten Anwärtern auf die Meisterschaft gehören. Fathispor startet am frühen Sonntagmorgen gegen den Essener SC Preußen. Taggleich empfängt AL-ARZ Libanon den DKSV Helene Essen. Dabei könnte das Team von Arian Beqiri ein tückischer Gegner zum Auftakt werden. Schon im vergangenen Winter verstärkte sich das Team unter anderem mit dem ehemaligen Regionalliga-Spieler Hasan Akcakaya. Nun blieb der Kern in großen Teilen erhalten. Für die kommende Spielzeit ist Helene sogar ein großer Sprung im Tableau zuzutrauen.

In Gruppe 2 dürfte die DJK SG Altenessen nach zuletzt zwei hervorragenden Jahren wieder oben mitmischen. Zum Auftakt geht es gegen SuS Haarzopf II. Auch das Debüt von Fathi Ajbilou als Trainer des SC Frintrop ist nicht zu unterschlagen. Es geht gegen Aufsteiger SpVgg Steele II.