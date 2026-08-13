 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Fatihspors erste Prüfüng ist der ESC, Helene Essen will AL-ARZ ärgern

Kreisliga A Essen: Vor dem Ligaauftakt wird sich das Feld in beiden Gruppen zunächst einmal finden müssen. Wer kann sich früh absetzen? Wem unterläuft ein Fehlstart?

von Markus Becker · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
AL-ARZ verpasste in der Vorsaison nur knapp den Aufstieg.
AL-ARZ verpasste in der Vorsaison nur knapp den Aufstieg. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
Fatihspor
BG Überruhr
Schonnebeck II

Gemessen an der vorhandenen Kaderqualität dürften in Gruppe 1 sowohl Bezirksliga-Absteiger Fatihspor Essen als auch Vorjahres-Vizemeister AL-ARZ Libanon für die kommende Saison zu den heißesten Anwärtern auf die Meisterschaft gehören. Fathispor startet am frühen Sonntagmorgen gegen den Essener SC Preußen. Taggleich empfängt AL-ARZ Libanon den DKSV Helene Essen. Dabei könnte das Team von Arian Beqiri ein tückischer Gegner zum Auftakt werden. Schon im vergangenen Winter verstärkte sich das Team unter anderem mit dem ehemaligen Regionalliga-Spieler Hasan Akcakaya. Nun blieb der Kern in großen Teilen erhalten. Für die kommende Spielzeit ist Helene sogar ein großer Sprung im Tableau zuzutrauen.

In Gruppe 2 dürfte die DJK SG Altenessen nach zuletzt zwei hervorragenden Jahren wieder oben mitmischen. Zum Auftakt geht es gegen SuS Haarzopf II. Auch das Debüt von Fathi Ajbilou als Trainer des SC Frintrop ist nicht zu unterschlagen. Es geht gegen Aufsteiger SpVgg Steele II.

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 1, Essen!

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen

________________

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
11:00

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
13:30

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster. II
13:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
15:00

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim II
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
13:00

So., 16.08.2026, 12:15 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
12:15

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
Ballfreunde Bergeborbeck
Ballfreunde BergeborbeckBallfreunde
13:00

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
11:00

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

2. Spieltag
23.08.26 RuWa Dellwig - Bader SV 91
23.08.26 DJK Adler Union Frintrop II - SG Essen-Schönebeck II
23.08.26 DKSV Helene Essen - FC Saloniki Essen
23.08.26 FC Karnap 07/27 - Essener SC Preußen
23.08.26 Vogelheimer SV II - AL-ARZ Libanon
23.08.26 TuS Holsterhausen II - FC Stoppenberg
23.08.26 Ballfreunde Bergeborbeck - SpVg Schonnebeck II
23.08.26 Fatihspor Essen 2001 - SV Borbeck

________________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen!

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop III
15:30

Heute, 19:00 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
2
1
Abpfiff

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
11:00

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele II
11:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
15:30

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
14:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
15:30

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh. II
13:30

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

2. Spieltag
23.08.26 DJK Adler Union Frintrop III - TGD Essen-West
23.08.26 SpVgg Steele II - FSV Kettwig
23.08.26 TuS Holsterhausen - DJK SG Altenessen
23.08.26 SuS Haarzopf II - Fortuna Bredeney
23.08.26 NK Croatia Essen - FC Blau-Gelb Überruhr
23.08.26 SC Werden-Heidhausen II - SuS Niederbonsfeld
23.08.26 Alemannia Essen - TuS Essen-West 81
23.08.26 SV Leithe - SC Frintrop 05/21

____

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: