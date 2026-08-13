Fatihspors erste Prüfüng ist der ESC, Helene Essen will AL-ARZ ärgern

Gemessen an der vorhandenen Kaderqualität dürften in Gruppe 1 sowohl Bezirksliga-Absteiger Fatihspor Essen als auch Vorjahres-Vizemeister AL-ARZ Libanon für die kommende Saison zu den heißesten Anwärtern auf die Meisterschaft gehören. Fathispor startet am frühen Sonntagmorgen gegen den Essener SC Preußen. Taggleich empfängt AL-ARZ Libanon den DKSV Helene Essen. Dabei könnte das Team von Arian Beqiri ein tückischer Gegner zum Auftakt werden. Schon im vergangenen Winter verstärkte sich das Team unter anderem mit dem ehemaligen Regionalliga-Spieler Hasan Akcakaya. Nun blieb der Kern in großen Teilen erhalten. Für die kommende Spielzeit ist Helene sogar ein großer Sprung im Tableau zuzutrauen.
In Gruppe 2 dürfte die DJK SG Altenessen nach zuletzt zwei hervorragenden Jahren wieder oben mitmischen. Zum Auftakt geht es gegen SuS Haarzopf II. Auch das Debüt von Fathi Ajbilou als Trainer des SC Frintrop ist nicht zu unterschlagen. Es geht gegen Aufsteiger SpVgg Steele II.
2. Spieltag
23.08.26 RuWa Dellwig - Bader SV 91
23.08.26 DJK Adler Union Frintrop II - SG Essen-Schönebeck II
23.08.26 DKSV Helene Essen - FC Saloniki Essen
23.08.26 FC Karnap 07/27 - Essener SC Preußen
23.08.26 Vogelheimer SV II - AL-ARZ Libanon
23.08.26 TuS Holsterhausen II - FC Stoppenberg
23.08.26 Ballfreunde Bergeborbeck - SpVg Schonnebeck II
23.08.26 Fatihspor Essen 2001 - SV Borbeck
2. Spieltag
23.08.26 DJK Adler Union Frintrop III - TGD Essen-West
23.08.26 SpVgg Steele II - FSV Kettwig
23.08.26 TuS Holsterhausen - DJK SG Altenessen
23.08.26 SuS Haarzopf II - Fortuna Bredeney
23.08.26 NK Croatia Essen - FC Blau-Gelb Überruhr
23.08.26 SC Werden-Heidhausen II - SuS Niederbonsfeld
23.08.26 Alemannia Essen - TuS Essen-West 81
23.08.26 SV Leithe - SC Frintrop 05/21
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