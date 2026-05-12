Fatihspor und Mündelheim kämpfen um die Meisterschaft

In der Kreisliga A2 Duisburg hat sich der FSV Duisburg am vergangenen Wochenende zum souveränen Meister gekrönt und den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga gefeiert. In der Gruppe 1 ist die Ausgangslage drei Spieltage vor dem Ende der Saison noch deutlich spannenden. Spitzenreiter Fatihspor Mülheim hat gerade einmal einen Punkt Vorsprung auf Verfolger TuS Mündelheim.
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 31.05.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - SV Duissern
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuSpo Saarn 1908
So., 31.05.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Fatihspor Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - TSV Heimaterde Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - ETuS Bissingheim
30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - DJK Vierlinden
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Heißen II - FC Albania Duisburg
So., 31.05.26 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - SuS 09 Dinslaken II
So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - SC Wacker Dinslaken
So., 31.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - SV Hamborn 90
So., 31.05.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - FSV Duisburg
So., 31.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
30. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:30 Uhr FSV Duisburg - MTV Union Hamborn
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SV Heißen II
So., 07.06.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - TV Jahn Hiesfeld
So., 07.06.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - Sportfreunde Walsum 09
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - RWS Lohberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Eintracht Walsum
