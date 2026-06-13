Fatihspor Mülheim und Trainer Erol Kücükaslan beenden Zusammenarbeit

Nach dem erfolgreichen Gewinn der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga gehen Fatihspor Mülheim und Trainer Erol Kücükaslan künftig getrennte Wege.

In einem offenen und respektvollen Gespräch haben beide Seiten gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Erol Kücükaslan für seinen großen Einsatz, seine Leidenschaft und die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Saison.

Unter seiner Führung ist es gelungen, die Mannschaft zum Meistertitel und zum Aufstieg in die Bezirksliga zu führen. Dieser Erfolg wird dauerhaft einen besonderen Platz in der Vereinsgeschichte von Fatihspor Mülheim einnehmen.

Der Vorstand, die Mannschaft und der gesamte Verein bedanken sich herzlich für die geleistete Arbeit und wünschen Erol Kücükaslan für seinen weiteren privaten und sportlichen Weg alles Gute, viel Erfolg, Gesundheit und Glück.

Cafer Önen, 1. Vorsitzender von Fatihspor Mülheim:

„Wir danken Erol für seinen Einsatz und seinen Beitrag zu diesem außergewöhnlichen sportlichen Erfolg. Die Meisterschaft und der Aufstieg sind das Ergebnis harter Arbeit und eines starken Zusammenhalts innerhalb der Mannschaft. Für seine Zukunft wünschen wir ihm von Herzen alles Gute.“

Fatihspor Mülheim wird nun die Planungen für die kommende Bezirksliga-Saison weiter vorantreiben und den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen.

Fatihspor Mülheim e.V.

Der Vorstand