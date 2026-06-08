🏆 FATIHSPOR MH IST MEISTER! 🏆 von Ahmet Sertkaya · Heute, 13:53 Uhr · 0 Leser

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🏆 FATIHSPOR MH IST MEISTER! 🏆 Was für ein unvergesslicher Tag für unseren Verein! Mit dem souveränen 5:0 Erfolg gegen Viktoria Buchholz II sicherte sich unsere Mannschaft die Meisterschaft der Kreisliga A und den Aufstieg in die Bezirksliga.





Die harte Arbeit, der Teamgeist und der unermüdliche Einsatz während der gesamten Saison wurden heute mit dem verdienten Meistertitel belohnt. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der großartigen Leistungen unserer Spieler, der engagierten Arbeit unseres Trainerteams, der Unterstützung unserer Vereinsführung und der Treue unserer Fans.



Diese Meisterschaft steht für Leidenschaft, Zusammenhalt und den starken Charakter von Fatihspor MH. Der Aufstieg in die Bezirksliga ist ein historischer Erfolg für unseren Verein und ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Entwicklung.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Spielern, Trainern, Verantwortlichen, Sponsoren und unseren treuen Anhängern, die uns während der gesamten Saison unterstützt haben.





Fatihspor MH spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga! Fatihspor MH spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga!