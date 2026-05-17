Fatihspor-Abstieg besiegelt, Burgaltendorf wackelt, Top-Duo makellos

Fatihspor steigt ab. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Keine Überraschungen gab es unterdessen im Aufstiegsrennen. Sowohl die DJK Arminia Klosterhardt als auch Rot-Weiss Essen II lösten ihre Aufgaben hochsouverän.

Es hatte sich abgezeichnet: Mit der siebten Niederlage in Serie steigt Fatihspor in die Kreisliga ab. Kontrahent Sportfreunde Niederwenigern II machte durch den 2:0-Erfolg gleichzeitig einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Bereits am Samstag setzte sich die DJK Arminia Lirich im Sechs-Punkte-Spiel gegen die SpVgg Steele durch.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

Neun Tore, ein spätes Comeback und ein Platzverweis: Das Freitagabendspiel zwischen Bottrop und Heisingen hatte einiges zu bieten. Auf Seiten der Fortuna fungierte Lennart Jablosnki als Matchwinner, steuerte er nicht nur den Dosenöffner (20.) bei, sondern drehte die Partie in der Nachspielzeit noch durch zwei Treffer (90.+4, 90.+5). Die Gäste des HSV kassierten in der zweiten Hälfte schon recht früh die Ampelkarte durch Kevin Patrick Konrad (53.), hängte sich in der Folge aber wieder rein und hatten bis zum Jablonski-Doppelschlag sogar drei Punkte vor Augen. Schlussendlich wird die bittere Pleite zu verschmerzen sein. Der Aufsteiger dürfte mit Blick auf die Tabelle im Normalfall nicht mehr gefährdet sein. Fortuna Bottrop – Heisinger SV 5:4

Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Luca Fischer (86. Jan Steinkusch), Jan Larisch, Kevin Wenderdel, Nick Sommer, Tom Wojtusch (79. Emre Kilic), Can Michalski (87. Stefan Pitkowski), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe, Lennart Dickmann (74. Danny Schrödl), Lennart Jablonski - Trainer: Sebastian Stempel - Co-Trainer: Kevin Wenderdel - Co-Trainer: Marcel Siwek

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Lukas Gerrits, Kevin Patrick Konrad, Lukas Hunhoff (64. Minwook Oh), Nik Leiler, Merlin Kirsten, Simon Tenberge, Julian Bluni, Leon Frehmann, Jonas Lippeck (87. Jan-Lukas Lippeck) - Trainer: Slavko Franjic - Trainer: Frank Burchhardt

Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Lennart Jablonski (20.), 2:0 Niklas Wenderdel (34.), 2:1 Jonas Lippeck (45.+1), 2:2 Leon Frehmann (70.), 2:3 Julian Bluni (74.), 3:3 Niklas Wenderdel (76.), 3:4 Leon Frehmann (84.), 4:4 Lennart Jablonski (90.+3), 5:4 Lennart Jablonski (90.+5)

Gelb-Rot: Kevin Patrick Konrad (53./Heisinger SV/Foul)

>>> Spielbericht

DJK Arminia Lirich 1920 – SpVgg Steele 3:2

DJK Arminia Lirich 1920: Kay Weßling, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Mehriz Fezzani (78. Ugochukwu Akubuike), Christian Hattert, Eric Salobir (92. Leroi Donovan Ndjiago), Manuel Augenstein, Anthony Annan, Allan Zuna, Marouan Jenfi (94. Tim Danel), Andre Peters - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

SpVgg Steele: Andre Bley, Dominic Hörstgen (85. Thoma Bubullima), Leon Tüns, Enosch Kpessou (76. Christoffer Mbombo), Alexander Piwetz (46. Asiato-Shouda Sanganaza), Dominik Bongartz, Louis Smeilus, Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Luis Richard (84. Benedict Uwa Davis-West), Fabian Handke - Co-Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Kevin Bischoff - Zuschauer: 395

Tore: 1:0 Andre Peters (23. Foulelfmeter), 1:1 Fabian Handke (27. Foulelfmeter), 2:1 Andre Peters (37.), 2:2 Luis Richard (55.), 3:2 Andre Peters (68.)

Ein langer Schlag von Jan-Philipp Vonk leitete den ersten Treffer ein. Niederwenigern schaltete gut um, am Ende schob Leon Welticke im Strafraum cool ins Eck ein (34.). Diesen Vorsprung konnten die Sportfreunde über lange Zeit bewahren. In der Schlussphase war erneut ein langer Ball mit Erfolg gekrönt. Justin Barke nahm diesen mustergültig mit und schloss im vollem Tempo ab - 2:0 (85.). Für Fatihspor ist es gleichbedeutend mit dem Abstieg, Niederwenigern macht einen großen Schritt zur Rettung. Sportfreunde Niederwenigern II – Fatihspor Essen 2001 2:0

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Luca Jürgen Margref, Marcel Modro, Marius Beyer, Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke (46. Lutz Dahlhaus), Leon Welticke (88. Henrik Eggemann), Sebastian Axt (69. Malte Honisch), Marcel Schräer (60. Niklas Niggemeyer), Noah Seyer (81. Leonard Löhrmann), Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Ünver Coskun (77. Furkan Dombayci), Can Tunctürk, Oktay Cinar, Tolga Yigit, Jez Fremnong, Baki Caki, Emre Bektas, Ayman Mallih, Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus

Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 38

Tore: 1:0 Leon Welticke (34.), 2:0 Justin Barke (85.)

Drei Treffer von Muris Kesko (16., 25., 89.) stachen auf Seiten der Gäste heraus, insgesamt brannte der Auswärtssieg aber nie wirklich an. Schon nach einer knappen halben Stunde war Königshardt mit vier Treffern voraus, hielt das Schlusslicht in der Folge ergebnistechnisch auf Distanz. Das Team von Kenan Hodzic lässt die Liricher damit wieder hinter sich und zieht nach Punkten mit Steele gleich. FC Blau-Gelb Überruhr – Sportfreunde Königshardt 1:5

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Selmir Hanici, Chafiq Guettari (81. Mehdi Kaouem), Eljvir Ahmet, Mohamed Ibrahim (49. Andreas Angerer), Yoshitaka Myojin (61. Mohamad Katramiz) (69. Maurice Aydt), Joab Jeshir Jambooz Lancheros, Adil Lamrini, Bilal Gökyesil, Draoui Nour-Edine - Trainer: Sascha Tautges

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Dennis Schlenski, Mathias Grgic, Finn Busian, Sven Ebbe Süsselbeck (55. Nils Wehran), Felix Knappmann (72. Berkay Akay), Charalambos Pommer, Silas Baffour, Muris Kesko, Lukas Hartmann, Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic

Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 10

Tore: 0:1 Dennis Schlenski (13.), 0:2 Muris Kesko (16.), 0:3 Muris Kesko (25.), 0:4 Lukas Hartmann (27.), 1:4 Eljvir Ahmet (73.), 1:5 Muris Kesko (89.)

Wie im Hinspiel gewinnt der VSV gegen Burgaltendorf mit 3:2. Dabei erwischte der Drittplatzierte mit dem Treffer von Laurin Kemperhoff den besseren Start (15.). Vogelheim drehte das Geschehen allerdings durch die Tore von Marc Nickel (36.) und Edis-Cem Yilmaz (52.). Auf den zwischenzeitlichen Ausgleich von Kai Nakowitsch (78.) fand das Team von Carsten Isenberg mit dem Siegtreffer durch Ilhan Copcu wieder die richtige Antwort (82.). Burgaltendorf behält dennoch Platz drei, könnte am nächsten Spieltag gegen Klosterhardt (29. Mai) für Wiedergutmachung sorgen. Vogelheimer SV – SV Burgaltendorf 3:2

Vogelheimer SV: Omar Allouche, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann (90. Schafik Fraitat), Deniz Senol (83. Fouad Zaitouni), Obiora Uzukwu, Avni Yirmibes, Enes Yilmaz, Ilhan Copcu, Domagoj Zovko (69. Glory Samuel Kamamona), Mika Luis Pfundner (46. Naoufal Nouri), Edis-Cem Yilmaz (88. Noah Kruse) - Trainer: Carsten Isenberg

SV Burgaltendorf: Jonas Altenkamp, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Caspar Schelewski (79. Sky Eric Lietzau), Jannis Böhner, Denis Naumov, Mehmet Can Köstekci, Fabio Weber, Nico Van Der Heuvel (68. Nico Großheimann), Laurin Kamperhoff - Trainer: Andreas Krippel

Schiedsrichter: Marwin Schmidt - Zuschauer: 69

Tore: 0:1 Laurin Kamperhoff (15.), 1:1 Marc Nickel (36.), 2:1 Edis-Cem Yilmaz (52.), 2:2 Kai Nakowitsch (78.), 3:2 Ilhan Copcu (82.)

>>> Spielbericht DJK Arminia Klosterhardt – VfB Frohnhausen 3:0

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron, Meik Kunz, Emre Yalcin (81. Phil Wolff), Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Niklas Gehrmann (81. Vladyslav Azaronok), Max Langerbein (78. Meris Glogic), Hamza Velic (66. Lennart Elias Rühl), Jan-Niklas Pia (89. Aiman-Mohammed Faraj) - Trainer: Marcel Landers

VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Sinan Yilmaz, Taraba Carsten Kagnassim (57. Essowavana Gbegouni), Rida Hallak, Milad Mansoori, Issa Issa (60. Jonas Yunus Erdogmus), Issa Adnan Said, Canel Ucan, Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike (78. Muhammed Filizay) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Hamza Velic (41.), 2:0 Jan-Niklas Pia (44.), 3:0 Jan-Niklas Pia (73.)

06/07 setzt die Spielzeit unter dem Radar weiter fort, sammelt zum Schluss aber emsig Punkte. Damian Vergara Schlootz verbuchte schlussendlich den entscheidenden Treffer (26.) wodurch das Team von Lars Mühlbauer zumindest noch auf Platz drei schielen darf. SpVgg Sterkrade 06/07 – TuSEM Essen 1926 1:0

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Said Aljumaa, Nicolas Strömann, Florian Pascal Lauer (79. Zahir Kaynar), Enver Ünal (65. Jannik Hoppe), Robin Papert (75. Ian Kohlgruber), Sverre Müller, Aaron Langen, Maximilian Felix Zachariasz (65. Nils Martin), Damian Vergara Schlootz (65. Moritz Anderheide) - Trainer: Lars Mühlbauer

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener (30. Nico David Erbslöh), Florian Pawelzik, Sergej Stahl (79. Jascha Valentin Laaks), Rico Zölzer, Sanjay Bhandari, Jan Guthoff, Philipp Alexander Glahn, Rico Frederik Hoffmann (44. Nadyar Khaled), Felix Herzinger (66. Modou Jaiteh), Daniel Zurmühlen (78. Juan Camilo Perez Vasquez) - Trainer: Lucas Bründermann

Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Damian Vergara Schlootz (26.)

Dostlukspor Bottrop – Rot-Weiss Essen II 0:4

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil (46. Nassim Ahkim), Berat Arslan, Asim Kocaman (80. Jan Endres), Jonah Konzer, Baris Erdogan (46. Emre Ünlü), Arda Olgur, Tolga Yildirim, Khaled Al-Kadi (71. Dogukan Turan), Abbas Jaafar (76. Ibrahim Kadi), Ismail Talha Uzan - Trainer: Can Uçar

Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Marvin Paulsen, Flavio Dietz (71. Mirco Konarkowski), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund (81. Hamid Kuka), Mehmet Demirci (63. Arda Islam), Orcun Mengenli (87. Burak Bahadir), Marcel Platzek, Joel Bema, Luis Förster (71. Marcel Faber) - Trainer: Stefan Lorenz

Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Joel Bema (33.), 0:2 Marcel Platzek (45.+2), 0:3 Joel Bema (47.), 0:4 Marcel Platzek (52.)

SuS Haarzopf – Spvgg Sterkrade-Nord 5:0

SuS Haarzopf: Dennis Jochum, Maximilian Härtel, Julian Piontek, Johannes Flatow (67. Maurice Grube), Timo Brandt, Justin Kaiser (56. Matteo Viefhaus), Enrico Ratz (67. Ben Ansorge), Michael Seidelmann (60. Jan Seeling), Thierry Buma, Yunosuke Seo, Felix Franken (50. Thomas Denker) - Trainer: Matthias Walter

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Maurice Brands, Julian Marquardt, Lukas Kallweit, Noah Leonard Bauditz, Jason Michael Schiewer (56. Ife-Oluwa Awolaja), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (56. Danny Perenz), David Alexander Forbeck (56. Malte Simon Benninghoff), Fabian Drieschner, Elias Rams, Oguzhan Mirac Cengiz (46. Danny Perenz) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 77

Tore: 1:0 Michael Seidelmann (2.), 2:0 Maximilian Härtel (28.), 3:0 Felix Franken (46.), 4:0 Thierry Buma (55.), 5:0 Ben Ansorge (88.)

Rot: Julian Marquardt (27./Spvgg Sterkrade-Nord/)

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