Fatih Vuran wird neuer Trainer der Ersten Mannschaft

Der VfL 05 Aachen freut sich, den neuen Trainer der Ersten Mannschaft für die kommende Saison bekanntzugeben: Fatih Vuran übernimmt ab Sommer die sportliche Verantwortung der ersten Mannschaft an der Seitenlinie.

Fatih ist seit Jahren fester Bestandteil des Vereins. Vor einigen Jahren ist er bereits als Jugendtrainer eingestiegen und hat über Jahre hinweg seine Mannschaft weiterentwickelt und bis heute in der A-Jugend betreut. Ihm und seinem Team ist es gelungen, im letzten Jahr in die Bezirksliga aufzusteigen und dort in dieser Saison zu spielen. Ein historischer Erfolg, denn bisher hat keine Mannschaft beim VfL 05 Aachen je höher gespielt.

Mit seiner Erfahrung, seiner Nähe zum Verein und seinem Ehrgeiz ist Fatih ein passender Mann für diese Aufgabe. Er versteht es eine Mannschaft zu motivieren und alles aus seinen Spielern rauszuholen. Wir sind überzeugt, dass er der ersten Mannschaft neue Impulse geben und sie in ihrer Entwicklung weiter voranbringen wird.