Fatih Topcu übernimmt in Garching und schmiedet erneut Meisterpläne

Da sich Topcu mit dem Vorstand in bestimmten Themen nicht einig wurde, erfolgte die Trennung. „Es ist Unruhe entstanden, dann soll ruhig gleich frischer Wind reinkommen“, sagt Topcu. „Es sind nur noch ein paar Spiele und wir stehen im Tabellenmittelfeld, wir können die Aufgabe auch jetzt schon abgeben.“

Damit tut es Fatih Topcu seinem Freund und Ex-Profi Tarek Camdal gleich, der sich ebenfalls vor Kurzem bereits frühzeitig vom FC Fatih Ingolstadt trennte. Bis Saisonende übernehmen Atilla Demir und Marko Miskovic als Spielertrainer.

Sportdirektor bei Türk Sport Garching: Topcu hat klare Ziele

Eine neue Tätigkeit fand Topcu in der Münchner Kreisliga. Der 37-Jährige ist nun Sportdirektor bei Türk Sport Garching. Der Kontakt zwischen den beiden Parteien bestand seit einem Hallenturnier in der Winterpause. Da sich Garching nach seinem Aus in Ingolstadt um Topcu bemühte, erfolgte nun der direkte Wechsel.

„Türk Sport Garching ist ein sehr ambitionierten Verein mit guten Möglichkeiten, dem einzig der sportliche Erfolg abgeht“, sagt Topcu, der in Garching große Pläne hat. „Ich hoffe und ich denke, dass wir mit der Mannschaft nächstes Jahr in die Bezirksliga aufsteigen.“ Garching steht aktuell auf Platz sechs der Kreisliga und sollte in dieser Spielzeit weder mit den Aufstiegs-, noch mit den Abstiegsplätzen in Berührung kommen. (qw)