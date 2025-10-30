Fatih Topcu träumt mit Garching und Top-Spielern von der Bezirksliga

In der neuen Rolle fühlte er sich direkt wohl. Topcu musste zunächst einige Abgänge verkraften, doch die Transfers scheinen zu fruchten. „Ich wusste, dass es schwer wird. Es war eine ganz neue Mannschaft. Wir mussten uns erstmal kennenlernen. Im August ist es immer schwierig für uns Ausländer, weil da die Urlaubszeit ist. Unsere Vorbereitung hat erst richtig im September begonnen.“

Garching – Wie ein Blitz schlug die Verpflichtung von Fatih Topcu als sportlicher Leiter beim Kreisligisten Türk Sport Garching ein. Der Ingolstädter kam im April nach Garching . Zuvor war der 38-jährige Trainer in der Bezirksliga und stand am Seitenrand in der Regionalliga im Futsal. Zwei Monate nach der Ankunft in Garching, bekam Topcu das Amt des Trainers angeboten. Nach eigener Aussage hatte er ohne zu zögern zugesagt.

Gemeinsam mit den Vorständen und mit der Hilfe seines Kindheitsfreundes und Ex-Löwen Tarik Camdal und spielenden Co-Trainer Akif Abasikeles entwickelt er die türkische Kraft Garchings nach ganz oben. „Die beiden unterstützen mich sehr. Wir haben ein sehr, sehr schönes Umfeld erschaffen“, sagt Topcu. Besonders freut den Übungsleiter das Miteinander in Garching.

Die Vereinsführung kümmere sich um jeden, der Vorstand wäre oft beim Training und der Zusammenhalt in der Mannschaft sei großartig. „Ich freue mich immer aufs Training. Ich weiß, die Jungs sind da und im Anschluss sitzen wir gemeinsam im Pavillon, trinken Kaffee und lachen. Hier macht es einfach Spaß.“

Besser hätte der Start als Übungsleiter für Topcu und Garching ohnehin nicht laufen können. Nach 10 Spieltagen steht Garching bei sieben Siegen, drei Remis und ohne Niederlage. Addiert sind das 24 Punkte. Dazu haben die Garchinger die mit Abstand beste Liga-Offensive. Doch Trainer Fatih Topcu ist nicht 100 Prozent zufrieden. „Ich kann mich natürlich nicht beschweren. Aber bei einigen Spielen fehlt uns die Konzentration. So viele Gegentore bin ich nicht gewohnt.“

Titelträume nach sechs Monaten im Amt? Topcu spricht über seine Ziele

Topcu bleibt realistisch: „Es würde mir keiner glauben, wenn ich sage, dass unser Ziel ist, im Mittelfeld rumzugurken. Das Saisonziel vor der Saison war die Meisterschaft. Es ist aktuell alles noch offen. Wir sind seit zehn Spielen ungeschlagen. Aber: Wir werden natürlich auch mal eine schlechte Phasen haben, irgendwo patzen.“ Der 38-Jährige ergänzte: „Ich bin immer ein Mathematiker. Wir haben noch sechs Spiele zur Winterpause. Unser Ziel sind 15 Punkte.“

15 Punkte. 15 Jahre. So lange wartet Türk Sport Garching mittlerweile auf eine Bezirksliga-Saison. Die Chancen standen kaum besser. Für Topcu und Garching wäre der Aufstieg in die höhere Klasse ein Traum: „Das würde natürlich viel bedeuten. Ist ja klar. Ich habe bei meinen früheren Vereinen auch Aufstiege gefeiert. Das ist was Schönes. Man bekommt im Lebenslauf noch etwas dazu. Für den Verein wäre es nach der langen Zeit eine Erleichterung.“ (sb)