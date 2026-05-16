 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

🗣: Fatih Spor mit "wertvollen Erfahrungen" – Glückwünsche an SV Nord

Die Stimmen des 30. Spieltags der Bezirksliga Nord

von Marcel Huse · Heute, 18:14 Uhr · 0 Leser
Obwohl der FC Fatih Spor Ingolstadt seine Saison ohne einen einzigen Punkt beenden muss, sehen die beiden Spielertrainer auch das Positive der Saison.
Obwohl der FC Fatih Spor Ingolstadt seine Saison ohne einen einzigen Punkt beenden muss, sehen die beiden Spielertrainer auch das Positive der Saison. – Foto: Roland Schäfer

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Die Spielzeit 25/26 der Bezirksliga Nord ist am Samstag zu Ende gegangen. Während sich der SV Nord München-Lerchenau Glückwünsche abholen darf, sehen die beiden Spielertrainer von Fatih Spor trotz einer miserablen Saison auch positive Seiten. Die Stimmen der Trainer:

Heute, 14:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
6
2
Abpfiff

Ugur Genc und Atilla Demir, Spielertrainer des FC Fatih Spor Ingolstadt: »Wir haben beim FC Fatihspor in diesem Jahr einen Umbruch mit jungen, unerfahrenen Spielern gestartet, die alle ihr Bestes gegeben haben. Leider hat uns in dieser starken Liga die nötige Qualität gefehlt, um konkurrenzfähig zu sein.

Auch wenn es am Ende für keinen Punkt gereicht hat, nehmen wir viele wertvolle Erfahrungen mit. Wir bedanken uns bei allen Teams, die uns empfangen haben und die wir bei uns begrüßen durften. Außerdem Glückwunsch an den Meister und viel Erfolg an alle Mannschaften, die noch Relegationsspiele vor sich haben.«

Heute, 14:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
0
1
Abpfiff

Matthias Koston, Spielertrainer des ASV Dachau: »Erstmal Glückwunsch zur verdienten Meisterschaft an Peter und seine Jungs – absolut verdient. Außerdem Glückwunsch an den FC Moosinning und viel Erfolg in den anstehenden Relegationsspielen. Wir wollten es spannend halten, aber diesmal dürft ihr euch versuchen. Zu guter Letzt wünsche ich auch allen Mannschaften, die noch um den Ligaverbleib kämpfen müssen, nur das Beste.«

Heute, 14:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
2
1
Abpfiff

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Auch aus Gerolfing herzlichen Glückwunsch an den SVN zur Meisterschaft. Durch die frühe Gelb-Rote Karte konnten wir heute unseren Spielplan nicht wie vorgesehen umsetzen. Danach war es vor allem ein Verteidigen gegen starke Moosinninger, die viel Druck aufgebaut haben. Wir sind zwar nach einem schönen Konter in Führung gegangen, konnten diese aber nicht halten.

Trotz Unterzahl und eines Schiedsrichters, der bei seinen Entscheidungen heute keinen guten Tag hatte, haben wir nie aufgegeben und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Insgesamt geht der Sieg für den FC Moosinning aber in Ordnung. Wir schließen die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz ab und gehen zufrieden in die Sommerpause, um nächste Saison wieder voll in der Bezirksliga anzugreifen.«

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
3
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
2
1