🗣: Fatih Spor mit "wertvollen Erfahrungen" – Glückwünsche an SV Nord

Ugur Genc und Atilla Demir, Spielertrainer des FC Fatih Spor Ingolstadt: »Wir haben beim FC Fatihspor in diesem Jahr einen Umbruch mit jungen, unerfahrenen Spielern gestartet, die alle ihr Bestes gegeben haben. Leider hat uns in dieser starken Liga die nötige Qualität gefehlt, um konkurrenzfähig zu sein.

Auch wenn es am Ende für keinen Punkt gereicht hat, nehmen wir viele wertvolle Erfahrungen mit. Wir bedanken uns bei allen Teams, die uns empfangen haben und die wir bei uns begrüßen durften. Außerdem Glückwunsch an den Meister und viel Erfolg an alle Mannschaften, die noch Relegationsspiele vor sich haben.«

Matthias Koston, Spielertrainer des ASV Dachau: »Erstmal Glückwunsch zur verdienten Meisterschaft an Peter und seine Jungs – absolut verdient. Außerdem Glückwunsch an den FC Moosinning und viel Erfolg in den anstehenden Relegationsspielen. Wir wollten es spannend halten, aber diesmal dürft ihr euch versuchen. Zu guter Letzt wünsche ich auch allen Mannschaften, die noch um den Ligaverbleib kämpfen müssen, nur das Beste.«

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Auch aus Gerolfing herzlichen Glückwunsch an den SVN zur Meisterschaft. Durch die frühe Gelb-Rote Karte konnten wir heute unseren Spielplan nicht wie vorgesehen umsetzen. Danach war es vor allem ein Verteidigen gegen starke Moosinninger, die viel Druck aufgebaut haben. Wir sind zwar nach einem schönen Konter in Führung gegangen, konnten diese aber nicht halten.

Trotz Unterzahl und eines Schiedsrichters, der bei seinen Entscheidungen heute keinen guten Tag hatte, haben wir nie aufgegeben und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Insgesamt geht der Sieg für den FC Moosinning aber in Ordnung. Wir schließen die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz ab und gehen zufrieden in die Sommerpause, um nächste Saison wieder voll in der Bezirksliga anzugreifen.«