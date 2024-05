Fatih Özbayrak bleibt dem ETB in neuer Funktion erhalten

Das ist Fatih Özbayrak. – Foto: Gohl

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich darüber, dass Fatih Özbayrak dem Verein erhalten bleibt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2022 verletzt von Ratingen 04/19 an den Uhlenkrug und kämpfte seitdem mit körperlichen Problemen beim ETB.

In dieser Saison kam „Özi“ bisher erst in vier Spielen zum Einsatz, wobei ihm aber zwei Tore gelangen. In der kommenden Spielzeit wird er nun Teammanager bei den Schwarz-Weißen. Er wird zukünftig als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam fungieren und sich um viele Dinge rund um die erste Mannschaft kümmern. Auch bei der derzeitigen Kaderplanung ist er bereits involviert. Wenn es gesundheitlich bei ihm passt, wird Fatih Özbayrak dem ETB auch als Spieler zur Verfügung stehen.

Eine spannende Aufgabe

„Das Angebot, als Teammanager bei der Kaderplanung und in Gesprächen mit den Spielern mitzuwirken, hat mich sehr beeindruckt, und ich schätze die Wertschätzung seitens des Trainers und des Präsidenten sehr. Ich engagiere mich ohnehin für interne Angelegenheiten im Team und stehe als Ansprechpartner für junge Spieler immer zur Verfügung. Zudem freue ich mich auf die Herausforderung und bin motiviert, durch meine Kontakte und Erfahrungen in dieser Liga, dabei zu helfen, eine qualitativ hochwertige Mannschaft zusammenzustellen. Sollte meine Gesundheit es zulassen und ich dem Team in der nächsten Saison auch auf dem Platz helfen kann, wäre das die Kirsche auf der Torte. Ich bin optimistisch und freue mich darauf, beim ETB zu bleiben und meinen Beitrag zu leisten“, sagt Fatih Özbayrak über seine neuen Aufgaben beim DFB-Pokalsieger von 1959. Auch Karl Weiß - erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen - ist froh, dass „Özi“ am Uhlenkrug bleibt: „Ich kenne Fatih schon sehr lange und freue mich darüber, dass er uns erhalten bleibt. Leider hat seine Gesundheit in den letzten Monaten nicht mitgespielt. Trotzdem war er immer ein wichtiger Bestandteil des Teams. Ich denke, dass die neue Konstellation sehr gut ist und begrüße das persönlich sehr. Wir brauchen jemandem in diesem Bereich, der Erfahrung hat, empathisch ist, einen guten Draht zu den Jungs hat und auch mal Klartext spricht.“